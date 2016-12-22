«Поставили судью в тупик»: снимут ли коммуниста с выборов главы Хакасии

Глава Хакасии Михаил Развожаев попросил отозвать оба поданных в республиканский суд иска об отмене регистрации кандидата в губернаторы от КПРФ Валентина Коновалова. Политологи уверены, что попытка снятия усилила позиции коммуниста

Валентин Коновалов (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Рекомендация главы республики

Временно исполняющий обязанности губернатора Хакасии Михаил Развожаев попросил избирком республики отозвать иск об отмене регистрации кандидата в губернаторы от КПРФ Валентина Коновалова.

«Я сегодня встретился с главой избирательной комиссии и попросил его, чтобы комиссия еще раз взвесила все «за» и «против» и вынесла взвешенное решение», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1» в субботу, 13 октября. «Народ Хакасии сам в состоянии определить достоинства и недостатки каждого из кандидатов», — заключил он.

Избирком Хакасии пока не сделал никаких заявлений по этому поводу. Секретарь комиссии Ольга Куюкова не ответила на звонки РБК.

Ранее ситуацию в республике прокомментировала глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она подчеркнула, что обращение избиркома Хакасии в суд с просьбой снять с выборов Коновалова «может нанести непоправимый ущерб избирательному процессу в республике». Представители ЦИК были недоступны для оперативного комментария в течение выходных.

Второй тур выборов главы Хакасии должен пройти 21 октября с участием кандидатов от КПРФ Коновалова и от Партии роста Александра Мяхара.

«Поставили судью в тупик»

Представитель штаба Коновалова Артем Прокофьев сказал РБК, что приветствует заявление Развожаева, потому что «позиция избиркома Хакасии и кандидата от Партии роста Александра Мяхара (подал отдельный иск о снятии Коновалова в Верховный суд республики) была абсолютно неправовая».

В Верховный суд Хакасии поступило два исковых обращения об отмене регистрации кандидата Коновалова. Региональный избирком подал иск на основании представления прокуратуры Хакасии, которая обнаружила ошибку в написании названия выдвинувшего Коновалова ​избирательного объединения в регистрационных документах. Кроме того, прокуратура указала, что они не были заверены подписью Коновалова как руководителя регионального отделения КПРФ.

Также в суд с иском о снятии коммуниста с выборов обратился соперник Коновалова во втором туре Александр Мяхар. Он пожаловался на агитационный видеоролик Коновалова, который, по его мнению, нарушает выборное законодательство, в частности агитирует против других кандидатов и распространяет о них негативные комментарии.

Комментируя обращения в суд от избиркома и Мяхара, Прокофьев выразил мнение, что «они даже судью поставили в тупик своими исками — настолько это выглядело нелепо». Представитель штаба Коновалова пояснил, что избирком Хакасии обратился с Верховный суд республики с исковым заявлением об отмене регистрации кандидата по представлению региональной прокуратуры, так как по закону сам уже не имел права этого делать, пропустив отведенные для этого сроки (отменять регистрацию кандидата избирком мог в течение десяти дней со дня регистрации кандидата). При этом, как выяснилось, прокуратура вынесла представление после обращения от избиркома, а именно от члена комиссии с правом совещательного голоса Владислава Нечкина, подчеркнул Прокофьев.

Александр Мяхар в разговоре с РБК заявил, что Развожаев может рекомендовать избиркому отозвать исковое заявление, но, во-первых, «он не может решать за суд»; во-вторых, даже если Развожаев повлияет на решение избиркома и тот отзовет иск, на рассмотрение искового заявления от самого Мяхара «временный глава республики повлиять не может».

Александр Мяхар (Фото: Александр Колбасов / ТАСС)

Уже после разговора с РБК с Мяхаром встретился глава Хакасии, который попросил его отозвать иск. «Я считаю, что конкуренция должна быть основана на соревновании программ развития, конкретных идей и планов их реализации. Конечно, кандидату Коновалову нужно было бы принести извинения и вопрос был бы исчерпан. Но если в силу воспитания или политических убеждений Валентин Олегович [Коновалов] этого не сделает, я попросил Александра Владимировича [Мяхара] принять мои извинения за сложившуюся ситуацию и поступить по-мужски — отозвать иск, дать людям сделать свой выбор», — рассказал об этой встрече врио губернатора.

Сценарии развития событий

Следующее заседание суда по обоим искам запланировано на понедельник. Коновалов в ответ подал в Абаканский городской суд иск об отмене представления прокуратуры. Коммунист также обратился с ходатайством о приостановлении производства по делу в Верховном суде республики. Его ходатайство удовлетворили, в связи с чем на заседании Верховного суда в пятницу было принято решение о переносе рассмотрения иска избиркома на понедельник.

На данный момент теоретически возможны несколько вариантов развития событий. Если оба кандидата — Коновалов и Мяхар — останутся в гонке, победит набравший большинство голосов. В случае снятия обоих кандидатов выборы переносятся на сентябрь 2019 года.

Также возможен вариант, при котором Мяхар снимет свою кандидатуру и в выборах будет участвовать один Коновалов. Дата голосования в таком случае будет перенесена на 11 ноября. Если на выборах останется только один кандидат, то для победы он должен будет набрать более 50% голосов. Если этого не происходит, выборы назначаются снова.

Еще возможный сценарий — в случае отмены регистрации Коновалова Мяхар принимает в них участие как единственный кандидат.

Мяхар сказал РБК, что его дальнейшие планы по участию в выборах будут зависеть от решения Верховного суда Хакасии.

Представитель штаба Коновалова, юрист Артем Прокофьев уверен, что процессуально Мяхар со своим иском о снятии коммуниста проиграл — независимо от решения суда в понедельник. «Решение не сможет вступить в силу до 21 октября — дня выборов в случае, если Мяхар не снимается. А если Мяхар снимется, то он перестанет быть истцом — тогда иску также конец», — пояснил представитель штаба. Коммунисты могут затянуть процесс путем подачи апелляции на решение суда, соглашается сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, ссылаясь на Кодекс административного судопроизводства.

«Заставить играть по правилам»

Попытки снять Коновалова работают на него, считает политолог Ростислав Туровский. «Его позиция в глазах электората не ухудшается, наоборот, он может выгодно обыграть это в свою пользу, демонстрируя, что на него оказывается давление, но он не сдается», — объясняет он.

Видимо, главная задача власти в данном случае — максимально осложнить работу Коновалова на посту главы республики и поставить под вопрос легитимность его избрания на случай, если оно все же произойдет, уверен Туровский.

«Думаю, что главная задача Москвы сейчас — не снять Коновалова с выборов, а осложнить обстоятельства его победы и, возможно, обставить ее определенными условиями — сделать его более системным игроком, заставить играть по своим правилам», — объяснил эксперт, добавив, что изначально кандидат от КПРФ в силу молодости и достаточно радикальной позиции не был похож на склонного к серьезным компромиссам.

Представители штаба Коновалова в прошедшие выходные ездили в Москву в командировку, сообщил РБК знакомый с ходом кампании Коновалова собеседник.

В первом туре 9 сентября Валентин Коновалов занял первое место, набрав почти 45% голосов, обойдя действующего главу региона Виктора Зимина, который набрал 32,42%.

Оба кандидата должны были принять участие во втором туре 23 сентября, но за два дня до него Зимин снял свою кандидатуру. Выборы были перенесены на 7 октября, вместо Зимина в них должен был принять участие занявший в первом туре третье место (11,23%) кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин. Однако и Филягин снял свою кандидатуру, после чего выборы назначили на 21 октября. Соперником Коновалова стал набравший наименьшее число голосов в первом туре (6,61%) кандидат от Партии роста Александр Мяхар.