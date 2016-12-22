Памфилова заявила о риске непоправимого ущерба выборам в Хакасии

В случае снятия с выборов в Хакасии кандидата от КПРФ избирательному процессу в республике может быть нанесен непоправимый ущерб, заявила Элла Памфилова

Элла Памфилова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Заявление избиркома Хакасии в Верховный суд с просьбой снять с выборов кандидата от КПРФ Валентина Коновалова может нанести непоправимый ущерб избирательному процессу в республике. Об этом, как сообщает «РИА Новости», заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, она, находясь в отпуске, с прискорбием узнала, что местный избирком отреагировал на представление прокуратуры Хакасии, «не удосужившись более внимательно и всестороннее проанализировать ситуацию, в том числе проконсультироваться с ЦИК».

«Республиканская комиссия подала сама на себя в суд, чтобы фактически отменить предстоящее повторное голосование по выборам губернатора», — пояснила Памфилова. Такие скоропалительные действия могут нанести «непоправимый ущерб всему избирательному процессу в республике». «Надеюсь, что Верховный суд Республики Хакасия не допустит столь негативного развития событий», — сказала глава ЦИК.

Так она прокомментировала решение избирательной комиссии Хакасии подать заявление в Верховный суд республики об отмене регистрации на выборах в губернаторы кандидата от КПРФ Валентина Коновалова.

Региональный избирком подал заявление в суд после того, как рассмотрел представление прокуратуры о том, что Коновалов был зарегистрирован с нарушением избирательного законодательства. Прокуратура считает, что в заявлении на выдвижение Коновалова вместо «Хакасского регионального отделения КПРФ» была сделана запись «КПРФ — Хакасское региональное отделение КПРФ» и не было подписи руководителя регионального отделения партии.

Представитель штаба Коновалова Артем Прокофьев назвал эти претензии «смехотворными». Штаб кандидата от КПРФ подал встречное заявление в Верховный суд.

Второй тур в Хакасии должен состояться 21 октября. В первом туре, который прошел 9 октября, Коновалов получил 44,81% голосов избирателей, второе место занял действующий глава региона Виктор Зимин от «Единой России», который получил 32,42% голосов. После этого Зимин отказался от участия во втором туре. Затем он вовсе ушел в отставку.