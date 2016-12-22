Зюганов пожалуется Путину на «деструктивные силы» в Хакасии

Помешать участию в выборах в Хакасии кандидата коммунистов Коновалова пытаются «деструктивные силы», считает Геннадий Зюганов. Избирком Хакасии намерен через суд отстранить от выборов лидировавшего в первом туре кандидата

Геннадий Зюганов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Глава КПРФ Геннадий Зюганов намерен пожаловаться президенту России ​ Владимиру Путину и генпрокрору Юрию Чайке на действия избиркома Хакасии. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко. По его словам, оба обращения будут направлены в течение четверга, 11 октября.

В правительственной телеграмме на имя Путина, предоставленной пресс-службой КПРФ РБК, Зюганов жалуется президенту на «деструктивные силы» в Хакасии.

«Уважаемый Владимир Владимирович! В Хакасии деструктивные силы ведут дело к отмене регистрации выдвинутого КПРФ кандидата на должность главы Республики — Председателя правительства Хакасии Коновалова В.О. и срыву выборов», — говорится в тексте обращения.

Ранее 11 октября стало известно, что избирком Хакасии обратился в Верховный суд республики с просьбой снять с выборов главы региона коммуниста Валентина Коновалова, получившего поддержку почти 45% пришедших на участки избирателей во время первого тура выборов 9 сентября.

В документах Коновалова, поданных в избирком, неверно было написано наименование партии: вместо прописанной в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) формулировки «Хакасское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации» в документах была сделана запись «Коммунистическая партия Российской Федерации — Хакасское региональное отделение КПРФ», а документы партийной конференции не были заверены руководителем регионального отделения.

В телеграмме Путину Зюганов отмечает, что основания для отмены регистрации Коновалова «нельзя даже назвать формальными». «Они имеют характер придирок», — указывает он. «Перестановка слова в наименовании регионального отделения КПРФ не может иметь своим следствием лишение явного фаворита избирательной кампании предоставленного Конституцией РФ пассивного избирательного права», — настаивает лидер КПРФ.

​В телеграмме также говорится, что КПРФ «решительно протестует» против «административно-командного произвола на выборах» и выражает надежду на то, что в Хакасии все же состоятся «честные и открытые» выборы.

Вторую телеграмму Зюганов направит генпрокурору Юрию Чайке — с жалобой на действия прокуратуры Хакасии, которая направила представление с требованием отменить регистрацию Коновалова для участия в выборах. «Считаем, что такое представление направлено на срыв выборов, является вмешательством в избирательный процесс в пользу кандидата Мяхара А.П.», — говорится в правительственной телеграмме генпрокурору.