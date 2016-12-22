Зюганов пожалуется Путину на «деструктивные силы» в Хакасии

Глава КПРФ Геннадий Зюганов намерен пожаловаться президенту России Владимиру Путину и генпрокрору Юрию Чайке на действия избиркома Хакасии. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко. По его словам, оба обращения будут направлены в течение четверга, 11 октября.
В правительственной телеграмме на имя Путина, предоставленной пресс-службой КПРФ РБК, Зюганов жалуется президенту на «деструктивные силы» в Хакасии.
«Уважаемый Владимир Владимирович! В Хакасии деструктивные силы ведут дело к отмене регистрации выдвинутого КПРФ кандидата на должность главы Республики — Председателя правительства Хакасии Коновалова В.О. и срыву выборов», — говорится в тексте обращения.
Ранее 11 октября стало известно, что избирком Хакасии обратился в Верховный суд республики с просьбой снять с выборов главы региона коммуниста Валентина Коновалова, получившего поддержку почти 45% пришедших на участки избирателей во время первого тура выборов 9 сентября.
В документах Коновалова, поданных в избирком, неверно было написано наименование партии: вместо прописанной в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) формулировки «Хакасское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации» в документах была сделана запись «Коммунистическая партия Российской Федерации — Хакасское региональное отделение КПРФ», а документы партийной конференции не были заверены руководителем регионального отделения.
В телеграмме Путину Зюганов отмечает, что основания для отмены регистрации Коновалова «нельзя даже назвать формальными». «Они имеют характер придирок», — указывает он. «Перестановка слова в наименовании регионального отделения КПРФ не может иметь своим следствием лишение явного фаворита избирательной кампании предоставленного Конституцией РФ пассивного избирательного права», — настаивает лидер КПРФ.
В телеграмме также говорится, что КПРФ «решительно протестует» против «административно-командного произвола на выборах» и выражает надежду на то, что в Хакасии все же состоятся «честные и открытые» выборы.
Вторую телеграмму Зюганов направит генпрокурору Юрию Чайке — с жалобой на действия прокуратуры Хакасии, которая направила представление с требованием отменить регистрацию Коновалова для участия в выборах. «Считаем, что такое представление направлено на срыв выборов, является вмешательством в избирательный процесс в пользу кандидата Мяхара А.П.», — говорится в правительственной телеграмме генпрокурору.
Выборы в Хакасии
Второй тур выборов главы Республики Хакасия назначен на 21 октября. В ходе первого тура 9 сентября ни одному из кандидатов не удалось заручиться поддержкой более половины принявших участие в голосовании избирателей.
Однако при этом Коновалов собрал больше всего голосов (44,81%), обойдя действовавшего главу региона Виктора Зимина (32,42%). Зимин и Коновалов должны были принять участие во втором туре 23 сентября, однако 21 сентября Зимин от участия в выборах отказался.
После этого выборы в Хакасии вновь перенесли — на 7 октября, вместо Зимина в них должен был принять участие занявший в первом туре третье место (11,23%) кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, однако он также снял свою кандидатуру.
В результате днем выборов назначили 21 октября, а соперником Коновалова стал аутсайдер первого тура (6,61%), кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар.