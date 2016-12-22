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Зюганов пожалуется Путину на «деструктивные силы» в Хакасии
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Зюганов пожалуется Путину на «деструктивные силы» в Хакасии
Вторые туры — 2018, 16:25
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Зюганов пожалуется Путину на «деструктивные силы» в Хакасии
Помешать участию в выборах в Хакасии кандидата коммунистов Коновалова пытаются «деструктивные силы», считает Геннадий Зюганов. Избирком Хакасии намерен через суд отстранить от выборов лидировавшего в первом туре кандидата
Геннадий Зюганов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Глава КПРФ Геннадий Зюганов намерен пожаловаться президенту России ​ Владимиру Путину и генпрокрору Юрию Чайке на действия избиркома Хакасии. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко. По его словам, оба обращения будут направлены в течение четверга, 11 октября.

В правительственной телеграмме на имя Путина, предоставленной пресс-службой КПРФ РБК, Зюганов жалуется президенту на «деструктивные силы» в Хакасии.

«Уважаемый Владимир Владимирович! В Хакасии деструктивные силы ведут дело к отмене регистрации выдвинутого КПРФ кандидата на должность главы Республики — Председателя правительства Хакасии Коновалова В.О. и срыву выборов», — говорится в тексте обращения.

Ранее 11 октября стало известно, что избирком Хакасии обратился в Верховный суд республики с просьбой снять с выборов главы региона коммуниста Валентина Коновалова, получившего поддержку почти 45% пришедших на участки избирателей во время первого тура выборов 9 сентября.

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В документах Коновалова, поданных в избирком, неверно было написано наименование партии: вместо прописанной в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) формулировки «Хакасское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации» в документах была сделана запись «Коммунистическая партия Российской Федерации — Хакасское региональное отделение КПРФ», а документы партийной конференции не были заверены руководителем регионального отделения.

В телеграмме Путину Зюганов отмечает, что основания для отмены регистрации Коновалова «нельзя даже назвать формальными». «Они имеют характер придирок», — указывает он. «Перестановка слова в наименовании регионального отделения КПРФ не может иметь своим следствием лишение явного фаворита избирательной кампании предоставленного Конституцией РФ пассивного избирательного права», — настаивает лидер КПРФ.

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​В телеграмме также говорится, что КПРФ «решительно протестует» против «административно-командного произвола на выборах» и выражает надежду на то, что в Хакасии все же состоятся «честные и открытые» выборы.

Вторую телеграмму Зюганов направит генпрокурору Юрию Чайке — с жалобой на действия прокуратуры Хакасии, которая направила представление с требованием отменить регистрацию Коновалова для участия в выборах. «Считаем, что такое представление направлено на срыв выборов, является вмешательством в избирательный процесс в пользу кандидата Мяхара А.П.», — говорится в правительственной телеграмме генпрокурору.

Выборы в Хакасии

Второй тур выборов главы Республики Хакасия назначен на 21 октября. В ходе первого тура 9 сентября ни одному из кандидатов не удалось заручиться поддержкой более половины принявших участие в голосовании избирателей.

Однако при этом Коновалов собрал больше всего голосов (44,81%), обойдя действовавшего главу региона Виктора Зимина (32,42%). Зимин и Коновалов ​ должны были принять участие во втором туре 23 сентября, однако 21 сентября Зимин от участия в выборах отказался.

После этого выборы в Хакасии вновь перенесли — на 7 октября, вместо Зимина в них должен был принять участие занявший в первом туре третье место (11,23%) кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, однако он также снял свою кандидатуру.

В результате днем выборов назначили 21 октября, а соперником Коновалова стал аутсайдер первого тура (6,61%), кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар.​

Авторы: Елизавета Антонова, Наталья Демченко.
Теги: Геннадий Зюганов , Хакасия , Выборы , Владимир Путин
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