В Хакасии потребовали снять с выборов коммуниста — лидера первого тура

Избирком Хакасии обратится в Верховный суд республики с просьбой снять с выборов главы региона коммуниста Валентина Коновалова, занявшего первое место в первом туре выборов 9 сентября

Валентин Коновалов (Фото: Александр Колбасов / ТАСС)

Избирательная комиссия Хакасии попросит Верховный суд республики снять с выборов главы региона победителя первого тура, кандидата от КПРФ Валентина Коновалова, сообщает ТАСС. Ранее прокуратура Хакасии заявила, что Коновалов был зарегистрирован в качестве кандидата с нарушением действующего законодательства.

«Предлагается согласиться с представлением прокуратуры и обратиться в Верховный суд Республики Хакасия с заявлением об отмене регистрации кандидата», — сказал на заседании комиссии председатель регионального избиркома Александр Чуманин. Позднее стало известно, что хакасский избирком представление прокуратуры поддержал.

Претензии к Коновалову, которого в ходе первого тура выборов поддержали почти 45% пришедших на участки избирателей, возникли в связи с неверным написанием в документах названия выдвинувшего его ​избирательного объединения. Вместо прописанной в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) формулировки «Хакасское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации» в документах была сделана запись «Коммунистическая партия Российской Федерации — Хакасское региональное отделение КПРФ». Кроме того, в прокуратуре указали, что документы партийной конференции не были заверены руководителем регионального отделения.

«Их основания смехотворны. Якобы слова местами не так стоят, и якобы неуполномоченным лицом подписаны документы», — прокомментировал претензии РБК представитель избирательного штаба кандидата от КПРФ на выборах главы Хакасии Артем Прокофьев.

По его словам, очевидно, что с предвыборной гонки пытаются снять будущего победителя. Сроки для снятия кандидата по этим основаниям закончились через десять дней после регистрации Коновалова, ссылается представитель его штаба на закон о выборах. «Помимо смехотворной содержательной части даже сроки нарушены. После такого вообще выборы губернаторов можно не проводить в стране», — заявил он.

Сам Коновалов был недоступен для оперативного комментария, но Прокофьев сообщил, что кандидат будет обжаловать решение избиркома.

​«Мы осуществляем незамедлительные юридические действия для предотвращения этого беззакония», — отметил он, добавив, что Коновалов будет обжаловать через суд оба «незаконных постановления».

«Первое — представление прокуратуры в суд об отмене регистрации Коновалова, второе — попытка подвести под еще одно основание для снятия якобы тот факт, что агитационные видеоролики Коновалова, которые сейчас транслируются, якобы нарушают закон об избирательных правах граждан», — пояснил представитель штаба.

Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Майя Гришина заявила РБК, что в Центризбиркоме известно о намерении хакасского избиркома обратиться в суд по поводу неправильно оформленных кандидатом от КПРФ документов. Она сказала, что сроки подачи заявления ей неизвестны. «Кандидат утрачивает свой статус после вступления в силу решения суда. А решение суда первой инстанции вступает в силу по истечении срока на подачу апелляции», — уточнила Гришина.

Член ЦИК Евгений Шевченко заявил ТАСС, что ЦИК отслеживает ситуацию в Хакасии. «В любом случае решение остается за Верховным судом Республики Хакасия, у которого в соответствии с законом есть пять дней на рассмотрение искового заявления регионального избиркома», — пояснил Шевченко.

Второй тур выборов главы Республики Хакасия должен состояться 21 октября. В ходе первого тура 9 сентября ни одному из кандидатов не удалось заручиться поддержкой более половины принявших участие в голосовании избирателей. Однако при этом Коновалов собрал больше всего голосов (44,81%), обойдя действующего главу региона Виктора Зимина (32,42%). Эти два кандидата должны были принять участие во втором туре 23 сентября, однако 21 сентября Зимин от участия в выборах отказался. После этого выборы перенесли на 7 октября, вместо Зимина в них должен был принять участие занявший в первом туре третье место (11,23%) кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, однако он также снял свою кандидатуру. В результате днем выборов назначили 21 октября, а соперником Коновалова — аутсайдера первого тура (6,61%), кандидата от «Партии роста» Александра Мяхара.

В беседе с РБК Мяхар сказал, что до решения суда по кандидатуре Коновалова воздержится от комментариев.

Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев рассказал РБК, что в том случае, если на выборах остается один кандидат, они все равно проводятся. «Голосование идет за одного кандидата, и смотрят, наберет ли он нужные для победы 50% голосов», — уточнил представитель Центризбиркома. В том случае, если с выборов снимутся все кандидаты, голосование будет перенесено на следующий год, рассказали РБК в аппарате Центризбиркома.

Комментируя происходящее, зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков сообщил «Интерфаксу», что пауза перед вторым туром и снятие одного кандидата за другим нужны были только для того, чтобы поискать претензии к Коновалову.

«Сама процедура такова, что голосование должно состояться в любой ситуации — в том числе даже, если кандидат останется один. Поэтому затяжка с проведением выборов и снятие одного кандидата за другим, чтобы выиграть по две недели в каждом этом случае, могут объясняться только одним — поискать и найти какие-то способы, претензии для снятия кандидата, а поскольку претензий очень мало, то задача была нелегкая», — отметил Новиков.