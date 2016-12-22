Врио главы Хакасии попросил отозвать иск о снятии кандидата от КПРФ

Глава Хакасии обратился к избиркому с просьбой отозвать иск об отмене регистрации кандидата от КПРФ. Если суд удовлетворит иск, единственным кандидатом останется представитель Партии роста, набравший в первом туре 6,61% голосов

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Михаил Развожаев, временно исполняющий обязанности главы Хакасии, сообщил, что лично попросил избирком республики отозвать иск из Верховного суда об отмене регистрации кандидата в губернаторы от КПРФ Валентина Коновалова. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Я сегодня встретился с главой избирательной комиссии и попросил его, чтобы комиссия еще раз взвесила все за и против и вынесла взвешенное решение. На мой взгляд, таким взвешенным решением должен быть отзыв иска из суда и продолжение выборов главы республики», — сказал Развожаев (цитата по ТАСС).

«Народ Хакасии сам в состоянии определить достоинства и недостатки каждого из кандидатов», — добавил он.

Представитель штаба Коновалова Артем Прокофьев ответил, что они приветствуют заявление Развожаева, потому что «позиция избиркома Хакасии и кандидата от Партии роста Александра Мяхара (подал иск о снятии Коновалова в Верховный суд республики. — РБК) была абсолютно неправовая». «Мне кажется, они даже судью поставили в тупик своими исками — настолько это выглядело нелепо», — пояснил Прокофьев.

В первом туре выборов губернатора, прошедшем 9 сентября, Валентин Коновалов занял первое место, набрав почти 45% голосов. Однако к кандидату от КПРФ возникли претензии из-за оформления документов. Повод для обращения в суд избирком нашел в неправильном написании названия выдвинувшего его ​избирательного объединения. Вместо прописанной в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) формулировки «Хакасское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации» в документах была сделана запись «Коммунистическая партия Российской Федерации — Хакасское региональное отделение КПРФ». Кроме того, прокуратура, подготовившая представление на снятие Коновалова в избирком, указала что документы не были заверены руководителем регионального отделения Коммунистической партии.

В избирательном штабе Коновалова претензии назвали «смехотворными». Тем не менее по представлению прокуратуры избирком Хакассии 11 октября направил иск в Верховный суд, потребовав отметить регистрацию кандидата от КПРФ.

Изначально второй тур выборов в Хакасии должен был состояться 23 сентября. Однако за два дня до голосования экс-глава региона Виктор Зимин, набравший в первом туре 32,4% голосов и уступивший кандидату коммунистов, снял свою кандидатуру «по состоянию здоровья». Выборы были перенесены на 7 октября, однако 2 октября с выборной гонки снялся еще один кандидат — представитель «Справедливой России» Андрей Филягин. Итогом этого стал новый перенос второго тура — на этот раз на 21 октября. В нем должны принять участие Коновалов и кандидат от Партии роста Александр Мяхар. В первом туре он набрал 6,61% голосов.