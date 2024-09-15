Экс-глава ЦРУ заявил об угрозе Черноморскому флоту из-за ядерного оружия

В 2022 году были опасения насчет применения ядерного оружия, но сейчас оснований для этого нет, считает экс-директор ЦРУ. Москва называет западные дискуссии о возможности ядерной войны безответственными

Дэвид Петреус (Фото: Gabriel Aponte / Getty Images)

Западные страны в начале конфликта на Украине опасались российского ядерного удара, заявил бывший командующий CENTCOM (2008-2010), бывший командующий американскими войсками в Афганистане (2010-2011), бывший глава ЦРУ (2011-2012) генерал Дэвид Петреус на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

«Это привело к предупреждению, что в случае использования даже тактического ядерного оружия будет уничтожен Черноморский флот», — сказал Петреус (цитата по «Европейской правде»).

Как отметил генерал, с публичным предостережением против применения ядерного оружия китайский председатель Си Цзиньпин и индийский премьер Нарендра Моди. Он полагает, что сейчас отсутствуют основания для тактического ядерного удара со стороны России, «не говоря уже о стратегическом».

Петреус упоминал возможный ответный удар США по Черноморскому флоту два года назад, но в качестве гипотетического варианта развития событий. Тогда он оговорился, что не обсуждал с Белым домом вероятную реакцию американской стороны.

Как выяснила Financial Times, США, Великобритания и Франция предупреждали российскую сторону об ударе по российским силам, если Россия применит тактическое ядерное оружие на Украине. Собеседник газеты, близкий к Кремлю, рассказал: Москва не увидела преимуществ использования тактического ядерного оружия.

Нынешний директор ЦРУ Уильям Бёрнс подтверждал наличие опасений осенью 2022 года насчет возможного ядерного удара России, но не уточнял, какой была бы реакция США. О возможных последствиях «такого рода эскалации» он сообщил на встрече с главой СВР Сеергем Нарышкиным.

Президент Владимир Путин летом назвал применение ядерного оружия «теоретически возможным», если возникнет угроза территориальной целостности России, независимости, суверенитету и существованию государства. Тогда он подчеркнул отсутствие необходимости в такого рода действиях. МИД подчеркивает, что Москва никому ядерным ударом не угрожает, Кремль называет западные дискуссии о возможности ядерной войны безответственными.

В середине сентября зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что для применения Россией ядерного оружия сложились формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие нашей доктрине ядерного сдерживания. «Тот же Курск, например. Но Россия проявляет терпение. Ведь очевидно, что ядерный ответ — чрезвычайно сложное решение с необратимыми последствиями», — написал он.