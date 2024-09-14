Медведев предупредил о конце терпения в вопросе ядерного оружия

Россия проявляет терпение, хотя вправе ответить на вторжение в Курскую область ядерным оружием, считает Медведев. Он пригрозил «гигантским серым расплавленным пятном» на месте Киева

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Для применения Россией ядерного оружия сложились формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие нашей доктрине ядерного сдерживания, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Тот же Курск, например. Но Россия проявляет терпение. Ведь очевидно, что ядерный ответ — чрезвычайно сложное решение с необратимыми последствиями», — написал он в телеграм-канале.

Медведев упомянул, что западные страны сомневаются в готовности России к ответным действиям в случае разрешения Украине наносить удары вглубь российской территории. Однако, продолжил он, «любому терпению приходит конец».

«А правы в итоге окажутся те умеренные западные аналитики, которые предупреждали: «Да, русские, скорее всего, не ответят таким образом… хотя вероятность всё же есть. К тому же ведь ответ может быть и с использованием новых средств доставки в неядерном оснащении». И вот тогда всё. Гигантское серое расплавленное пятно на месте мати городом русскымъ», — добавил Медведев.

«Мати городом русскымъ» — фраза на церковно-славянском, означающая «мать городов русских». Под таким перифразом в «Повести временных лет» упоминали Киев.

С предупреждением об ответной реакции России в случае снятия ограничений для ВСУ выступил и президент Владимир Путин. «Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — сказал он. По его мнению, если западные страны примут такое решение, это «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». Украинская армия не может сама наносить удары на дальнюю территорию, а вынуждена опираться на получаемую со спутников НАТО информацию, а значит изменится сама суть конфликта, пояснил он.

Россия «изначально все это начала» и «была причиной конфликта», ответил ему британский премьер Кир Стармер. «Мы не ищем никакого конфликта с Россией, у нас ни в малейшей степени нет таких намерений. Но они начали этот конфликт, а у Украины есть право на самооборону», — объяснил он. Британия рассматривает возможность разрешить Украине использовать для ударов вглубь территории свои ракеты Storm Shadow.

Власти США не раз отмечали нежелание провоцировать эскалацию конфликта. «Если Россия не ответила на что-то, это не означает, что она не может или не сделает такого в будущем», — напоминал Пентагон.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.