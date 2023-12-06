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Военная операция на Украине ,  
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Что экс-глава ЦРУ написал в своей книге о российско-украинском конфликте

Стратегия дзюдо, роль Илона Маска и самый опасный конфликт помимо украинского
Сюжет
Военная операция на Украине
Экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус в своей книге «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины» рассказал о российской «стратегии дзюдо», роли Илона Маска в украинском конфликте и возможном столкновении сверхдержав
Дэвид Петреус
Дэвид Петреус (Фото: Riccardo Savi / Getty Images)

В начале декабря четырехзвездный генерал и в прошлом директор ЦРУ Дэвид Петреус представил свою книгу «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины», в которой он описал современные войны, включая американские кампании в Афганистане и Ираке, а также разобрал первые полтора года военной операции на Украине и дал прогноз по будущим военным столкновениям.

Петреус окончил военную академию в Вест-Пойнте, сделал карьеру профессионального военного, возглавлял Центральное командование Пентагона (2008–2010) и силы содействия безопасности в Афганистане (2010–2011); после выхода в запас как гражданское лицо был директором ЦРУ (2011–2012). The Washington Post отмечает, что ему дали прозвище Царь Давид за его эффективность в боевых действиях.

О шахматах, дзюдо и американских налогоплательщиках

Говоря о российской стратегии в украинском конфликте, генерал Петреус ссылается на книгу британского военного эксперта Лоуренса Фридмана «Украина и искусство стратегии». Ее автор указывает, что военная стратегия обычно основывается на игре в шахматы, где нужно просчитывать действия на несколько ходов вперед, однако стратегия Владимира Путина скорее основана на дзюдо — единоборстве, в котором он получил черный пояс. «Дзюдо предполагает не долгосрочную стратегию, а попытку на мгновение вывести противника из равновесия с помощью скорости и хитрости, чтобы самому остаться на ногах. К середине марта 2022 года стало ясно, что Путин не повалил на мат Зеленского и война будет гораздо ближе к шахматам, чем к дзюдо», — отмечает экс-директор ЦРУ.

Он добавляет, что Украине не удалось бы стабилизировать ситуацию в Донбассе без поставок боеприпасов НАТО и что ни одна страна альянса, кроме США, не имеет необходимого уровня производства и запасов снарядов. Но даже США должны были нарастить мощности своей оборонной промышленности, чтобы удовлетворить потребности Украины. «Львиная доля затрат» легла на плечи американских налогоплательщиков, подчеркивает Петреус.

О Крыме, Зеленском и Черчилле

Как пишет Петреус, пассивность украинской армии во время присоединения Крыма к России в 2014 году породила в Москве ожидания, что аналогичная ситуация произойдет и в случае нового переворота в Киеве, однако события следующих восьми лет все изменили. «Унижение украинцев из-за потери Крыма, боевые действия в Донбассе, последующая обширная подготовка и профессионализация украинской армии, произведенная НАТО, вдохновляющее руководство президента Владимира Зеленского и тот факт, что украинцы будут защищать свои дома и независимость, были факторами, которые российским стратегам не удалось в достаточной степени учесть в 2022 году», — полагает генерал. По его мнению, в стране, которая существовала как суверенное государство всего тридцать лет, «загорелся свежий дух патриотизма». Зеленского автор книги сравнил с Уинстоном Черчиллем, возглавившим британский кабинет во время Второй мировой войны.

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Фото:Kai Pfaffenbach / Reuters

О роли Илона Макса и антироссийских санкций

Описывая влияние основателя SpaceX Илона Макса на украинский конфликт, Петреус отмечает, что в истории редко встречаются ситуации, «чтобы один бизнесмен так существенно повлиял на конфликт». Он сравнивает Маска с немецким промышленником и изобретателем Альфредом Круппом, пушки которого существенно повлияли на ход франко-прусской войны 1870–1871 годов. «Спутниковый интернет-сервис Маска Starlink, который помогает Украине во всем — от видеозвонков Зеленского иностранным парламентам и его заявлений в социальных сетях до координации военных артиллерийских миссий и авиаударов, стал спасательным кругом», — пишет генерал-майор. При этом в отличие от «пушечного короля» Круппа Маск лично вовлечен в украинский конфликт, подчеркивает Петреус. Он аргументирует свою позицию тем, что основатель SpaceX запретил Украине использовать Starlink в Крыму и выступил в своей соцсети Twitter (переименована в Х) с предложением по урегулированию конфликта. «Поскольку отдельные магнаты, такие как Илон Маск, Марк Цукерберг и Джефф Безос, обладают такой необычайной властью, войны будущего должны будут учитывать их влияние», — резюмирует он.

Несмотря на то что экономика уже давно играет решающую роль в военных конфликтах, введение санкций в отношении России и исход иностранных компаний из страны стали существенным изменением в эволюции военных действий в условиях все более глобализированной мировой экономики, считает Петреус. «Война на Украине непосредственно привела к политическим волнениям в Южной Америке, высоким ценам на топливо и инфляции в Европе и почти вызвала голод в некоторых частях Африки — хотя эти проблемы были смягчены в 2023 году, а ВВП России упал лишь приблизительно на 3% в 2022 году благодаря росту цен на энергоносители», — отмечает экс-глава американской разведки.

Об уроках украинского конфликта

Операция России на Украине дала военным всего мира бесценную информацию о путях развития вооруженных конфликтов, его уже изучают так же пристально, как и войну Судного дня после 1973 года, убежден Петреус. «Русские смогли нанести удар вглубь Украины, в будущих войнах выживаемость будет зависеть от широкого рассредоточения, среди прочего, запасов боеприпасов, центров командования и управления, зон технического обслуживания и особенно авиации», — прогнозирует он.

Украинский конфликт также дает представление о том, как может выглядеть столкновение между сверхдержавами, «но это лишь представление», продолжает Петреус. Он поясняет, что за некоторым исключением украинские высокоточные ракеты используются преимущественно на расстояниях порядка 80 км, а это «небольшая доля от дальности арсеналов сверхдержав». Дроны, используемые как Россией, так и Украиной, также довольно ограничены по дальности действия и возможностям, пишет экс-глава ЦРУ. Но такая тактика, несомненно, будет использоваться в войнах между более передовыми вооруженными силами, вероятно, в сочетании с ракетными ударами, уверен он.

«Хотя российско-украинская война была не первым конфликтом, в котором участвовали дроны, их использование на Украине представляет собой эволюцию, поскольку это был первый конфликт, в котором дроны играли центральную роль в наземных операциях, со многими важными указаниями на будущее. Это вполне может быть первая в истории полномасштабная война дронов», — резюмирует Петреус.

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О риске войны за Тайвань

«Тайвань представляет собой наиболее чувствительную и опасную ситуацию в современном мире, не считая Украины, поскольку она способна втянуть две мировые сверхдержавы в прямой конфликт, чего никогда не случалось во время холодной войны», — убежден экс-глава ЦРУ.

По его словам, возможное вторжение Китая на Тайвань обсуждается на высоком уровне в вашингтонском Центре новой американской безопасности (CNAS), «конфронтация между Китаем и Соединенными Штатами очень быстро и тревожно переходит в ядерную сферу». Петреус убежден, что в Китае восприняли украинский конфликт как «предостерегающую историю», несмотря на многочисленные и очевидные различия между Россией и Китаем. «Неудачи, с которыми столкнулись российские войска на Украине, напомнят китайским специалистам по планированию, что крупномасштабные операции чрезвычайно сложны и никакая подготовка не может по-настоящему подготовить силы к тому, что может произойти, как только жребий будет брошен. Конечно, война между Китаем, Соединенными Штатами и их союзниками будет развиваться таким образом, который невозможно предсказать, и рискует иметь катастрофические глобальные последствия», — пишет он.

По мнению Петреуса, власти Тайваня также внимательно следят за Украиной. «Тайвань явно будет стремиться извлечь ключевые уроки и применить их, чтобы гарантировать, что его оборона будет настолько прочной, что станет эффективным средством сдерживания», — резюмирует он.

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Владимир Путин Владимир Зеленский Военная операция на Украине контрнаступление
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