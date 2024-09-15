Суд установил, что Галкин на концертах обсуждает российскую политику
Шоумен и телеведущий Максим Галкин (признан иноагентом) на своих концертах в других странах обсуждает вопросы внутренней и внешней политики России. Об этом говорится в решении Мосгорсуда по апелляции на признание артиста иностранным агентом, передает ТАСС.
«В материалах также содержатся факты осуществления Галкиным М. А. предпринимательской деятельности на территории иностранных государств в форме концертов, на которых помимо прочего указанное лицо поднимает вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Из этого следует, что телеведущий получает иностранную поддержку в виде предоставления ему площадки для распространения соответствующих взглядов, сочли в суде.
Там также добавили, что на своих концертах Галкин распространяет недостоверные сведения о российской военной операции.
Минюст России включил Галкина в список иноагентов в сентябре 2022 года. По данным ведомства, телеведущий получил финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности».
В мае 2023 года Галкин потребовал признать незаконным присвоение ему статуса иноагента. Замоскворецкий суд встал на сторону Минюста и оставил телеведущего иноагентом.
В мае 2024 года Второй кассационный суд общей юрисдикции тоже отклонил жалобу артиста на отказ исключить его из реестра. В июле Галкин подал жалобу в Верховный суд.
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