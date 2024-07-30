Галкин второй раз обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов
Телеведущий Максим Галкин (признан иноагентом) обжаловал в Верховном суде отказ в исключении его из реестра иноагентов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
«В суд поступила жалоба Галкина Максима Александровича. Дата заседания не назначена», — сказал собеседник агентства.
Ранее аналогичную жалобу шоумена отклонил Второй кассационный суд общей юрисдикции.
Галкин неоднократно выступал против военной операции России на Украине, он также направлял деньги с концертов на помощь украинским беженцам. В Кремле заявили, что шоумен запятнал свою репутацию и им теперь «не по пути».
Минюст включил шоумена в список иноагентов в сентябре 2022 года. По данным ведомства, телеведущий получил финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности».
В мае 2023 года Галкин потребовал признать незаконным присвоение ему статуса иноагента. Замоскворецкий суд встал на сторону Минюста. Позже апелляция утвердила решение.
При этом в Минюсте заявили об отсутствии сведений, которые позволяют «сделать вывод о наличии обстоятельств», необходимых для внесения в реестр иностранных агентов супруги Галкина певицы Аллы Пугачевой.
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