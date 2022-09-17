Галкин ответил на внесение в иноагенты «торговлей совестью не занимаюсь»

Минюст внес Галкина в реестр физлиц-иноагентов, обвинив его в получении денег от Украины «при осуществлении политической деятельности». Галкин заявил, что не занимается ни политической деятельностью, ни «торговлей совестью»

Максим Галкин (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Максим Галкин после того, как Минюст признал его иноагентом, заявил, что не относит себя к таковым и денег от Украины за свои искренне сделанные заявления не получал.

Минюст внес артиста в реестр физлиц-иноагентов в пятницу, 16 сентября. В ведомстве мотивировали это решение тем, что Галкин получал финансирование от Киева при «осуществлении политической деятельности».

Комментируя решение ведомства в опубликованном в «Инстаграме» (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) видео, телеведущий заявил: «Иноагент так иноагент. Я к иноагентам себя не отношу».

Повод для внесения его в реестр Галкин назвал надуманным. «Во-первых, я не занимаюсь политической деятельностью. Со сцены на своих концертах я занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой <...>. Если я обращаюсь к своим подписчикам или зрителям вне жанра, как гражданин, как человек, я это делаю абсолютно искренне. Искренне и оставаясь честным перед самим собой. Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь», — заявил артист. Он добавил, что деньги с Украины последний раз получал «лет десять назад», когда давал там концерты.

Галкин подчеркнул, что не собирается отказываться от юмора «в угоду политической конъюнктуре». «Я как раньше шутил над политиками нашими, так и буду продолжать шутить. И считаю это нормальным и моим правом на труд. Так же, как у меня есть право на свободу слова, закрепленное в Конституции Российской Федерации, которую Министерство юстиции, наверное, тоже должно охранять», — напомнил он.

После начала российской военной операции на Украине Галкин вместе с женой певицей Аллой Пугачевой уехал из России в Израиль. Пугачева подчеркнула, что отправилась туда лечиться и отдыхать и что эмигрировать она не собирается. В конце августа она вернулась в страну.

Галкин не раз публично осуждал военную операцию на Украине, давал в Израиле концерты, средства с которых направлялись на помощь украинским беженцам. После заявлений Галкина о военных действиях на Украине ведущим программы «Сегодня вечером» на «Первом канале» стал Николай Цискаридзе.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «непристойными» высказывания Галкина, сделанные после отъезда. «Я не слышал ни одного заявления Аллы Борисовны Пугачевой, а супруг — да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления. Пока я не видел какой-то реакции кого-то из наших компетентных органов, но он сам в заявлениях себя антагонизирует со всеми нами», — сказал представитель Кремля.