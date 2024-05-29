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Политика ,  
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Кассационный суд отклонил жалобу Галкина по делу о статусе иноагента

Максим Галкин
Максим Галкин (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу Максима Галкина (признан иноагентом) на отказ исключить его из реестра иноагентов. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

«Кассационную жалобу оставить без удовлетворения», — сказал судья. «РИА Новости» отмечает, что жалобу Галкина рассматривала судебная коллегия.

Представитель Галкина Екатерина Зубань заявила, что он никогда не занимался политической деятельностью, «не получал ни организационной, ни финансовой помощи от Украины либо других стран».

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Политика
Максим Галкин

Минюст включил Галкина в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. По данным ведомства, шоумен получил финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности».

Галкин неоднократно выступал против военной операции, он также направлял деньги с концертов на помощь украинским беженцам. В Кремле заявили, что шоумен запятнал свою репутацию и им теперь «не по пути».

В мае 2023 года Галкин потребовал признать незаконным присвоение ему статуса иноагента. Замоскворецкий суд встал на сторону Минюста. Позже апелляция утвердила решение. 24 апреля Галкин подал кассационную жалобу.

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Максим Галкин

Юморист, пародист, шоумен, телеведущий
18 июня 1976 года
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