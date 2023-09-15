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Байден заявил Путину, что Китай «не очень уважает» Россию

Байден рассказал, как заявил Путину в Женеве, что КНР «не очень уважает» Россию
По словам Байдена, два года назад на встрече в Женеве он заявил Путину о большом числе проблем в России и плохом мнении о ней среди властей Китая. Путин говорил, что отношения Москвы и Пекина доверительные и равноправные
Джо Байден и Владимир Путин
Джо Байден и Владимир Путин (Фото: Denis Balibouse / Keystone / Getty Images)

Китай не относится к России с уважением, заявил на встрече с российскими президентом Владимиром Путиным американский президент Джо Байден на личной встрече в Женеве в июне 2021 года. Об этом последний сообщил во время выступления в Мериленде, трансляция шла на YouTube.

Байден рассказал, что вскоре после своего избрания встретился с «коллегой, которого знает уже 25 лет», среди тем были стратегическая доктрина и недопущение размещения ядерного оружия в космосе. С его слов, Путин сказал, что «с неохотой говорит об этом», поскольку чувствует, что Вашингтон ждет от него привлечения Китая к этому вопросу.

«Я сказал: «Я не ожидаю, что вы привлечете Китай, у вас общая граница длиной 6 тыс. миль, ваша тундра тает в Заполярье, метан выходит наружу, у вас много проблем, и Китай вас не очень уважает» — рассказал президент США.

Путин и Байден встретились в Женеве 16 июня 2021 года, разговор длился около четырех часов. По оценке российского президента, во время переговоров не было враждебности, в отношениях между странами создалось много «завалов», но обе стороны были настроены на поиск решений.

Байден не в первый раз говорит о сложностях в отношениях между Россией и Китаем. По его мнению, кажущееся сближение двух государств «сильно преувеличено» на фоне того, насколько сильно в последнее время объединились западные страны.

Российские власти не раз говорили о намерении построить вместе с Пекином новый миропорядок, основанный на демократии и справедливости. Путин считает, что отношения Москвы и Пекина доверительные и равноправные, китайский лидер Си Цзиньпин заявлял, что отношения развиваются «в духе равноправия, поддержки и общего процветания».

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В начале 2022 года Путин вместе с Си подписали общую декларацию, в которой говорилось, что дружба между двумя странами «не имеет границ».

Но весной 2023-го китайский посол в Евросоюзе Фу Цун заверил, что эта фраза — не более, чем риторический прием. Дипломат добавил тогда же, что Пекин не выступает в поддержку действий России на Украине, не оказывает военную поддержку Москве и не признает Крым российским — как и Донбасс с Запорожской и Херсонской областями, вошедшие в состав страны по итогам референдумов. По словам дипломата, с осуждением военной операции Китай не выступал, поскольку понимает претензии России к НАТО, а «истинные причины» сложнее, чем говорят на Западе.

«Мы ориентируемся на содержание контактов, которые состоялись между Путиным и Си Цзиньпином недавно в Москве. А собственно весь контекст их изложен в двух подписанных заявлениях, которые были приняты», — отреагировали на его слова в Кремле.
 

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