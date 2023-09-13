 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 103,11 (+1,54) Инвестиции, 17:13 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 95,98 (+1,28) Инвестиции, 17:13
Экс-глава МИД Австрии рассказала, как перевезла пони в Россию из Сирии Политика, 23:34
С видом на Исаакий: почему стоит провести богемные выходные в Петербурге РБК Стиль и МТС Travel, 23:09
Газпромбанк ввел новые условия по ипотеке для незарплатных клиентов Финансы, 22:57
МИД Румынии выразил протест России из-за обломков дрона Политика, 22:54
Гладков сообщил о сбитой воздушной цели над селом Тулянка Политика, 22:51
В телефоне Галины Тимченко нашли шпионскую программу Политика, 22:43
Будапешт одобрил слова Путина про ошибки во внешней политике СССР Политика, 22:29
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
VEON назвал новую дату продажи российского «Билайна» Технологии и медиа, 22:26
Чем кибериммунитет отличается от цифровой защиты и каким компаниям нужен РБК и Kaspersky, 22:14
Блинкен объявил о конце миропорядка эпохи после холодной войны Политика, 22:14
Хоккеисты ЦСКА проиграли «Динамо» в московском дерби Спорт, 21:59
В Италии подсчитали выгоду «Ювентуса» от допинг-скандала с Погба Спорт, 21:54
QIWI Uzbekistan приостановила международные переводы Финансы, 21:43
В НХЛ заявили о планах изменить формат Кубка мира из-за России Спорт, 21:33
Военная операция на Украине ,  
0 

Блинкен объявил о конце миропорядка эпохи после холодной войны

Блинкен: миропорядку, сложившемуся по итогам холодной войны, наступил конец
Сюжет
Военная операция на Украине
За прошедшие 30 лет мир стал другим, он столкнулся с вызовами со стороны России, Китая и других держав, заявил госсекретарь США. Путин говорил о планах построить с Китаем новый миропорядок, основанный на демократии и праве
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Brendan Smialowski / Reuters)

Международные отношения в наши дни существенно отличаются от установившихся после Холодной войны, старого миропорядка больше нет, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая с лекцией в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса. Трансляция шла на YouTube.

«То, что мы переживаем сейчас, — это больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после Холодной войны. Это его конец», — сказал Блинкен.

Завершение эпохи Холодной войны вызывало надежды на установление стабильности и мира, международного сотрудничества, распространение прав человека, политическую либерализацию и экономическое сотрудничество стран, рассказал он, отметив, что прогресс действительно был. Некоторые смертельные болезни были искоренены, более миллиарда человек вырвались из нищеты, а число конфликтов между странами достигло исторических минимумов.

Были в это время и серьезные вызовы, признал госсекретарь: война в Югославии, геноцид в Руанде, 11 сентября и война в Ираке, мировой финансовый кризис 2008 года, война в Сирии, пандемия коронавируса и другие.

Крушение того миропорядка случилось не моментально, а причины такого слома будут еще долго причинами для споров, считает Блинкен. Он отметил, что десятилетия относительной геополитической стабильности уступили место конкуренции США с усиливающимися «авторитарными и ревизионистскими державами».

Госсекретарь назвал действия России на Украине «самой непосредственной, наиболее острой угрозой международному порядку, закрепленному в Уставе ООН» и его ключевым принципам территориальной целостности, суверенитета, универсальных прав человека. Китай же представляет самой «наиболее серьезную долгосрочную проблему», так как тот не только стремится изменить миропорядок, но и обладает все большей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью для достижения этой цели.

Читайте на РБК Pro
Какие налоги придется платить, если вы откроете бизнес в Казахстане
Действительно ли демократия полезна для экономики — The Economist
Индустрия на $15 трлн: как заработать на рынке путешествий
12 типов родителей, из-за которых ребенок теряет связь со своими эмоциями

Блинкен перечислил и другие тренды современности: ресурсы корпораций конкурируют с ресурсами национальных правительств; террористы, способные нанести катастрофический ущерб; появляются транснациональные преступные организации; некоторые правительства используют незаконные субсидии и украденную интеллектуальную собственность для получения несправедливого преимущества в важных секторах экономики.

Технология и глобализация «опустошили и вытеснили целые отрасли промышленности», а политики не смогли помочь пострадавшим работникам, подчеркнул госсекретарь, отметив, что неравенство резко выросло: с 1980 по 2020 год 1% самых богатых накопили столько же богатства, сколько 50% самых бедных.

Президент Владимир Путин не раз говорил о планах построить новый миропорядок, причем вместе с Китаем. Миропорядок, с его слов, будет более справедливым и демократичным.

«Как бы западные и так называемые наднациональные элиты ни пытались сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории, и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста», — говорил президент. Он не раз обвинял западные страны в нежелании многополярности.

Пекин готов вместе с Москвой «стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве», и отстаивать «ооноцентричную международную систему», — заявлял китайский председатель Си Цзиньпин.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Энтони Блинкен Госдепартамент США США холодная война Китай Украина
Материалы по теме
НАТО впервые со времен холодной войны подготовит план защиты от России
Политика
Си Цзиньпин заявил о преследующем мир менталитете холодной войны
Политика
МИД назвал итогом саммита НАТО возвращение к схемам холодной войны
Политика