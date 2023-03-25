Байден назвал сближение России и Китая «сильно преувеличенным»

Президент США заявил, что западные страны сотрудничают гораздо теснее, они сильнее расширили свои альянсы, чем Россия и Китай. Он также попросил привести пример, какие экономические обязательства Пекин взял на себя перед Москвой

Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Не стоит относиться к России или Китаю легкомысленно, но их сближение на фоне визита китайского председателя Си Цзиньпина выглядит «сильно преувеличенным», западные страны объединены в значительно более крепкие союзы. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо, текст опубликован на сайте Белого дома.

«Ну, во—первых, посмотрите, за 10 лет Россия и Китай провели 40 встреч. Сорок встреч. И я не согласен с основной посылкой вашего вопроса. <...> вы знаете, мы значительно расширили наши союзы. Я не видел, чтобы такое происходило с Китаем и Россией или с кем-либо еще в мире», — сказал президент США.

Байден также заявил, что за прошедшие два года на посту президента встретился с 80% лидеров стран мира: «Мы те, кто расширяет альянсы». В качестве примера альянсов он привел НАТО, «Большую семерку» (G7), Quad, АСЕАН. Президент попросил привести пример, какие экономические обязательства взял на себя Китай перед Россией. На слова журналиста, что торговля между Китаем и Россией выросла, американский лидер поинтересовался: «Да, их торговля увеличилась, [но] по сравнению с чем?».

Он напомнил о публикациях СМИ и опубликованных данных разведки, утверждающих, что Пекин «собирается предоставить России значительное количество оружия». Байден подчеркнул, что этого до сих пор Китай так и не сделал, а если бы Пекин и Москва сблизились бы, то «Запад объединился значительно сильнее».

Лидер Китая посетил российскую столицу в середине марта. Он во время визита говорил, что отношения двух стран «прошли много испытаний на прочность». Президент Владимир Путин говорил, что стороны согласовали почти все ключевые параметры соглашения о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» для поставок с газовых сибирских месторождений в Синьцзян-Уйгурский автономный район на западе Китая.

Как указал Bloomberg, китайский лидер не дал ни «явного согласия», ни «даже намека» на прогресс по вопросам строительства и эксплуатации газопровода «Сила Сибири-2». Аналитики рассказали агентству, что хотя трубопровод мог бы обеспечить Китай более дешевой альтернативой сжиженному природному газу, правительство Си Цзиньпина сосредоточено на обеспечении диверсификации поставок. Аналогично оценили позицию Си в Financial Times, сообщив, что тот «хранил заметное молчание» по теме газопровода. В совместном заявлении двух стран говорилось только, что «стороны приложат усилия для продвижения работы по изучению и согласованию проекта сооружения нового газопровода», отмечает издание.

В Кремле с выводами аналитиков не согласились. «Реальность совсем другая. Обсуждались вопросы расширения. Между прочим, как раз вчера, в день переговоров, «Газпром» побил исторический рекорд суточных поставок трубного газа в Китай», — заявил представитель российского президента Дмитрий Песков. Он назвал материалы СМИ похожими на «малоквалифицированные вбросы».

