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Политика ,  
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Кремль ответил на слова посла Китая о риторике в «дружбе без границ»

Песков о заявлении посла КНР: документы отражают реальный уровень отношений России и Китая
Ранее посол Китая в ЕС назвал заявления о «безграничной дружбе» между Москвой и Пекином риторическим приемом. Песков в ответ отметил, что реальный уровень отношений России и Китая отражается в принятых сторонами документах
Си Цзиньпин и Владимир Путин
Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: Михаил Терещенко / Sputnik / Reuters)

Двусторонние контакты лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, а также подписанные ими документы отражают реальный уровень отношений двух стран, именно на них нужно ориентироваться. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так, представителя Кремля попросили прокомментировать слова посла Китая в ЕС Фу Цуна, который назвал заявления о «безграничной дружбе» между Москвой и Пекином риторическим приемом. «Мы ориентируемся на содержание контактов, которые состоялись между Путиным и Си Цзиньпином недавно в Москве. А собственно весь контекст их изложен в двух подписанных заявлениях, которые были приняты. И именно они освещают весь спектр вопросов совместной повестки дня», — отметил Песков.

Фу Цун сделал свое заявление перед разговором с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые находятся с официальным визитом в Китае. По словам китайского диппредставителя, критики неверно интерпретируют заявление лидеров двух стран о сотрудничестве. «[Дружба] без ограничений» — это не что иное, как риторика», — сказал он. Также он подчеркнул, что Пекин не выступает в поддержку военной операции на Украине, не признает Крым российским — как и территории, которые вошли в состав России по итогам референдумов минувшей осени, — и не оказывает военную поддержку Москве.

Совместное заявление Путина и Си, в котором говорилось, что дружба между Россией и Китаем «не имеет границ», а в сотрудничестве «нет запретных зон», было подписано после визита президента России в Китай в начале февраля прошлого года. В документе также говорится, что стороны глубоко обеспокоены «вызовами в сфере международной безопасности», выступают против расширения НАТО и призывают отказаться от подходов времен холодной войны.

В минувшем марте Си Цзиньпин приезжал на переговоры с президентом России в Москву. Визит продолжался два дня. За это время Путин и Си провели встречу за закрытыми дверями, которая длилась четыре с половиной часа, а также трехчасовые переговоры, после чего дали совместную пресс-конференцию. По итогам визита лидеры двух стран выступили с заявлениями, в которых подчеркивали уникальный характер как их личных отношений, так и отношений между странами.

Также лидеры подписали два совместных документа о развитии партнерства между государствами. Один из них — план развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года, — предусматривает восемь основных направлений, в том числе развитие торговли за счет электронной торговли и иных инновационных инструментов, развитие взаимосвязанной логистической системы, обеспечение взаимной и глобальной энергетической безопасности.

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В другом документе — заявлении об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, — лидеры двух стран отмечают, что отношения двух стран «являются зрелыми, стабильными, самодостаточными и крепкими, выдержали испытание пандемией COVID-19 и турбулентной международной обстановкой, не подвержены внешнему влиянию, демонстрируют жизнеспособность и позитивную энергетику».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Китай посол Дмитрий Песков «Дружба» Россия
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
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