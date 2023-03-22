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Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России образцовым примером

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России образцовым примером

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия показали образцовый пример отношений между великими державами. Такое мнение он высказал на торжественном ужине после переговоров в Кремле с российским президентом Владимиром Путиным.

По мнению Си Цзиньпина, за прошедшие несколько лет двусторонние отношения стали крепче и устойчивее, они развиваются «в духе равноправия, поддержки и общего процветания».

Путин на государственном приеме отметил, что Москва и Пекин поставили «в хорошем смысле дерзкие цели и задачи на перспективу». Он поднял тост за здоровье Си Цзиньпина и всех членов китайской делегации, за углубление «стратегического взаимодействия» и партнерства между странами, а также за «процветание и благополучие народов России и КНР».

Си Цзиньпин в ответ также предложил тост за дружбу между гражданами России и Китая, их процветание и счастье, а также за здоровье президента России и всех присутствующих.

Си Цзиньпин прибыл с визитом в Россию 20 марта. Он и Путин провели неформальную встречу, которая длилась четыре с половиной часа.

21 марта Си провел трехчасовые переговоры с российским президентом, после которых лидеры двух стран дали совместную пресс-конференцию. После этого лидеры двух стран подписали два совместных документа — о плане развития ключевых направлений в экономике и об углублении стратегического партнерства между двумя государствами.

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Китай Владимир Путин Си Цзиньпин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Си Цзиньпин

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года
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