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Путин заявил, что Россия и Китай строят «справедливый миропорядок»

Президент Владимир Путин направил руководителю Китая Си Цзиньпину поздравление в связи с 73-летием со дня образования Китайской Народной Республики. Путин отметил совместные усилия двух стран по «построению справедливого миропорядка», сообщается на сайте Кремля.

«Общепризнанны успехи, достигнутые Китаем в социально-экономической, научно-технической и многих других областях. Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня», — отметил Путин.

День образования КНР считается главным государственным праздником в Китае. 1 октября 1949 года первый председатель КНР Мао Цзэдун провозгласил создание республики после победы коммунистов в гражданской войне.

Российский президент указал на динамичное развитие отношений Москвы и Пекина, «несмотря на сложность международной обстановки». По словам Путина, Россия и Китай объединяют усилия «в целях построения более демократичного и справедливого миропорядка, противодействия современным угрозам и вызовам». Он подчеркнул, что готов к продолжению диалога в рамках совместной работы с Китаем.

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Белорусский президент Александр Лукашенко также поздравил Си Цзиньпина. Он отметил, что Китай становится «все более современным, процветающим и сильным государством». Отношения Минска и Пекина укрепляются, подчеркнул Лукашенко и выразил надежду на усиление «координации действий в сферах внешней политики и экономики» двух стран.

Поздравление Китаю в честь праздника направил и госсекретарь США Энтони Блинкен. Оно опубликовано на сайте американского Госдепартамента. «Мы приветствуем сотрудничество Китайской Народной Республики в решении глобальных проблем в области здравоохранения, изменения климата, борьбы с наркотиками и в других областях, где наши интересы пересекаются», — отметил глава Госдепа.

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