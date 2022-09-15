Глава Eni заявил, что Италия сможет пережить зиму без российского газа

Клаудио Дескальци отметил, что газохранилища в Италии заполнены уже на 90%, а Eni работает над диверсификацией поставок, чтобы к 2024–2025 годам полностью отказаться от росскийского газа

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Италия «сможет пережить» предстоящую зиму без российского газа при условии, что температура будет мягкой. Об этом заявил глава итальянской газовой компании Eni Клаудио Дескальци, передает Bloomberg.

По его словам, итальянские газохранилища к настоящему моменту заполнены уже на 90%, а власти активно замещают российское топливо. «Алжир уже удвоил поставки газа в Италию», — подчеркнул глава компании.

Ранее Дескальци сообщал, что Eni планирует до 2023 года заменить около 50% импорта газа из России, увеличив это количество до 80% в 2023–2024 годах, и полностью отказаться от таких поставок к 2024–2025 годам.

Рост мировых цен на электроэнергию в Европе продолжается с конца февраля, когда ЕС в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввел против Москвы санкции. За этим последовали снижение, а позже и полное прекращение прокачки газа по «Северному потоку», рост цен на ископаемое топливо и рекордная инфляция. Кроме того, «Газпром» с 31 августа сократил поставки газа в Италию с 27 млн куб. м до 20 млн куб. м, сообщала Eni.

Ситуацию в европейской экономике осложняет сильнейшая засуха в центральной и южной частях региона.

Италия, наряду с Германией, Финляндией и Болгарией, является одной из наиболее зависимых от российского газа стран. По данным за 2020 год, Рим на 46% зависел от поставок российского топлива.

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В некоторых странах Европы из-за резкого роста цен на газ и, как следствие, на электроэнергию сократилось производство на заводах, а многие из них оказались на грани закрытия. В июле страны — члены ЕС согласились сократить потребление газа на 15% по сравнению со средними показателями за последние пять лет с 1 августа по 31 марта 2023 года.

Москва в ответ на ограничительные меры Запада перевела расчеты за газ для недружественных стран (в список таких государств входит весь ЕС) в рубли. После отказа некоторых стран, в том числе Финляндии, Нидерландов, Польши, Дании и Болгарии, платить в российской валюте «Газпром» прекратил поставки. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце июля утверждала, что в общей сложности прокачка газа была прекращена в 12 стран ЕС.