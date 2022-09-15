В Белом доме заявили, что Китаю не время вести дела с Россией как обычно

Китай не должен оставаться в стороне и продолжать вести переговоры с Россией как обычно, заявил Кирби. Ранее Путин и Си Цзиньпин встретились на полях саммита ШОС. Это первая поездка лидера КНР за рубеж с начала пандемии

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Все страны должны объединиться против действий России на Украине, и Пекину не время вести дела с Москвой, словно ничего не происходит, заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Мы не считаем, что кто-то должен оставаться в стороне», — сказал он (цитата по Reuters).

Кирби добавил, что «весь мир должен выступить против» действий России на Украине и сейчас «не время вести какие-либо дела с [президентом России Владимиром] Путиным как обычно».

С таким заявлением представитель Белого дома выступил на фоне переговоров президента России Владимира Путина с лидером КНР Си Цзиньпином. Они встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Для этой поездки Си Цзиньпин впервые с начала пандемии коронавируса покинул Китай.

С начала российской спецоперации на Украине и введения последующих санкций США неоднократно поднимали тему отношений Москвы и Пекина и выражали обеспокоенность углублением их связей. С февраля Китай почти вдвое увеличил импорт российских энергоресурсов, в частности, в августе Россия третий месяц подряд стала крупнейшим поставщиком нефти в страну. Помимо этого, с мая по июль Россия в шесть раз чаще стала использовать в своих платежах юань, поднявшись на третье место в мире по числу транзакций с китайской национальной валютой.

Отношения Китая и США при этом, напротив, обострились. Напряженность выросла на фоне визитов американских чиновников на Тайвань. В частности, в начале августа остров посетила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Ее визит вызвал резкую критику со стороны Китая. Он считает Тайвань своей провинцией и выступает против его контактов с представителями стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.