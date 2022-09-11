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Си Цзиньпин впервые за два года покинет Китай из-за встречи с Путиным

Лидер Китая впервые с начала пандемии COVID-19 покинет страну, чтобы совершить государственный визит в Казахстан, а затем встретиться с президентом России Путиным на полях ШОС
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Aaron Favila / AP)

Лидер Китая Си Цзиньпин впервые за два года покинет страну для поездки в Центральную Азию, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным, пишет Reuters.

В среду, 14 сентября, Си Цзиньпин посетит Казахстан с государственным визитом. После этого он встретится с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в Узбекистане.

Саммит ШОС, участие в котором примут 15 государств, запланирован на 15–16 сентября.

«Встреча даст Си Цзиньпину возможность подчеркнуть свое влияние, в то время как Путин может продемонстрировать ориентацию России на Азию; оба лидера могут продемонстрировать свою оппозицию Соединенным Штатам», — пишет агентство.

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Фото:Feng Li / Getty Images

Ранее, 8 сентября, помощник российского президента Юрий Ушаков анонсировал, что на полях предстоящего саммита ШОС Путин планирует провести встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и другими зарубежными лидерами.

По словам представителя Кремля, эта встреча «будет носить весьма важный характер по понятным причинам». В целом же на полях саммита у Путина состоится «целый ряд двусторонних встреч», добавил Ушаков.

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В ШОС входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

В качестве наблюдателей выступают Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, а партнерами организации являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

На прошлом саммите в сентябре 2021 года в Душанбе участники подписали пакет из нескольких десятков документов. Одним из ключевых пунктов стало решение о начале процедуры принятия Ирана в организацию и предоставления статуса партнера Египту, Катару и Саудовской Аравии. В июле 2022 года заявку на присоединение к ШОС подала Белоруссия.

«Выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели и партнеры по диалогу», — отмечал глава МИД России Сергей Лавров в преддверии саммита в Узбекистане.

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