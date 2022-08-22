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Китай с февраля увеличил импорт энергоресурсов из России почти вдвое

Больше всего вырос импорт в Китай российского кокса, угля, сырой нефти и газа. В то же время импорт меди и никеля сократился
Фото: China Daily CDIC / Reuters
Фото: China Daily CDIC / Reuters

С момента начала российской спецоперации на Украине Китай увеличил закупки нефти, нефтепродуктов, газа и угля до $35 млрд по сравнению с $20 млрд годом ранее. Об этом со ссылкой на таможенные данные КНР за март—июль сообщает Bloomberg.

По данным агентства, по итогам июля больше всего выросли поставки российского кокса (плюс 63%, до 2 млн т), угля (плюс 14%, до 7,4 млн т) и сырой нефти (плюс 8%, до 7,15 млн т). Также вырос импорт газа (плюс 20%), алюминия (плюс 16%), палладия (плюс 29%) и пшеницы (плюс 52%).

В то же время импорт российской меди в Китай сократился на 20% (до 20,3 тыс. т), а никеля — на 10% (до 3,2 тыс. т).

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Фото:Замир Усманов / ТАСС

Россия продолжает наращивать поставки энергоресурсов в азиатские страны с конца февраля. В мае аналитики Kpler подсчитали, что азиатские страны впервые обогнали Европу по объемам закупаемой у России нефти.

В конце июня Reuters сообщал, что импорт сырой нефти из России в Китай в мае вырос на 55% (до 8,42 млн т) по сравнению с показателем 2021 года, что позволило России вытеснить Саудовскую Аравию в качестве основного поставщика энергоносителя в КНР.

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Американский сенатор Марко Рубио ранее представил законопроект о санкциях против поставок российской нефти в Китай. По мнению республиканца, Пекин, покупая у Москвы энергоносители, поддерживает военную операцию на Украине.

В Китае после этого выразили США протест, выступив против односторонних санкций. «Китай ведет нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, оно не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию внешних помех», — заявил представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь. В Кремле выразили надежду, что инициатива сенатора останется «на начальной стадии».

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
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