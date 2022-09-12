США выразили обеспокоенность углублением связей России и Китая

Карин Жан-Пьер (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Соединенные Штаты обеспокоены углублением связей Москвы и Пекина, особенно на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Так, на просьбу прокомментировать предстоящую встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина Жан-Пьер заявила: «Мы ясно дали понять свои опасения по поводу углубления связей Китая с Россией».

Она отметила, что особенно это беспокоит Вашингтон на фоне боевых действий на Украине. «Но я не буду говорить об их встрече, они сами могут говорить о ней», — сказала она.

Встреча Си Цзиньпина и Путина состоится 15 сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в Узбекистане. Это будет первая зарубежная поездка китайского лидера за два года. «Встреча даст Си Цзиньпину возможность подчеркнуть свое влияние, в то время как Путин может продемонстрировать ориентацию России на Азию; оба лидера могут продемонстрировать свою оппозицию Соединенным Штатам», — комментировал предстоящую встречу Reuters.

Несмотря на международное давление, Китай не присоединился к антироссийским санкциям после начала спецоперации на Украине. Более того, за первые пять месяцев 2022 года товарооборот между странами составил $65,8 млрд, что на $28,9 млрд больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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США неоднократно грозились подвергнуть ограничениям Китай в случае военной или экономической поддержки России. Пекин называл меры в отношении Москвы неприемлемыми и заявлял, что не обходит санкции, но намерен сохранять с Россией торговые связи.

В начале мая газета Guardian писала, что КНР решила провести стресс-тест на случай введения санкций, аналогичных тем, которые Запад применил в отношении России. Власти используют действия западных стран в качестве основы для разработки ответных мер, если те поступят так же и с Пекином.







