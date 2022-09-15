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15 сен, 17:30
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О чем говорил Путин с главами КНР, Ирана, Туркмении и Узбекистана на ШОС
Президент России Владимир Путин провел на саммите ШОС четыре встречи — с главами КНР, Узбекистана, Киргизии и Туркмении. О чем говорили лидеры — в видео РБК
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Путин прилетел в Самарканд на саммит ШОС
Политика
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Владимир Путин
Си Цзиньпин
Садыр Жапаров
Ибрахим Раиси
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