О чем говорил Путин с главами КНР, Ирана, Туркмении и Узбекистана на ШОС

Президент России Владимир Путин провел на саммите ШОС четыре встречи — с главами КНР, Узбекистана, Киргизии и Туркмении. О чем говорили лидеры — в видео РБК

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