Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 59,39 (-1,5) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 59,13 (-0,82) Инвестиции, 19 авг, 16:07
На западе Крыма сработала система ПВО Политика, 10:12
Минобороны сообщило о гибели 20 наемников из США при ударе в Андреевке Политика, 10:07
Лицензия на разблокировку: как разморозить активы в ЕС самостоятельно Инвестиции, 10:00
Россия третий месяц подряд стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай Экономика, 09:59
Лихач-контроль: как снизить число превышений скорости на дорогах России Партнерский проект, 09:55
Посол США обвинил Китай в «искусственном» создании кризиса из-за Пелоси Политика, 09:35
От этих акций избавились Саймонс, Маркс и другие миллиардеры: обзор Pro, 09:31
В ВОЗ заявили об ускорении передачи штамма «омикрон» в Восточной Европе Общество, 09:25
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Власти ЕАО вернули масочный режим Общество, 09:16
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 09:15
Шлеменко назвал любого российского боксера серьезным соперником для Усика Спорт, 09:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:10
«Убей или будь убитым». За счет чего Джошуа может победить Усика Спорт, 09:00
Доллар по ₽65 или ₽55: прогнозы аналитиков на сентябрь 2022 года Инвестиции, 09:00
Экономика ,  
0 

Россия третий месяц подряд стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Страна в июле поставила в Китай 7,15 млн т нефти — это больше, чем все остальные государства, но меньше российских поставок в июне и мае
BRENT BRENT $98,23 +1,77%
Фото: Замир Усманов / ТАСС
Фото: Замир Усманов / ТАСС

Россия в июле сохранила лидерство по поставкам нефти в Китай третий месяц подряд, пишет Reuters со ссылкой на данные китайской таможни. Импорт российской нефти в КНР в прошлом месяце составил 7,15 млн т — около 1,68 млн барр. в сутки и на 7,6% больше по сравнению с прошлым годом.

Майский рекорд (около 1,98 млн барр. в сутки и почти 8,42 млн т за месяц) в июле побить не удалось. В июне импорт российской нефти в Китае составил 7,29 млн т.

На втором месте по поставкам нефти в Китай остается Саудовская Аравия — в июле она продала Пекину 6,56 млн т. Третье место с 3,63 млн т занял Ирак.

После того как западные страны ввели против России санкции, Москва нарастила поставки нефти в Азию. В мае аналитики Kpler подсчитали, что азиатские страны впервые обогнали Европу по объемам закупаемой у России нефти. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что у России появились новые покупатели, вырос объем поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В МИДе назвали колоссальными темпы роста товарооборота с Китаем
Экономика
Фото:Aly Song / Reuters

В конце июля американский сенатор Марко Рубио представил законопроект о санкциях против поставок российской нефти в Китай. По мнению республиканца, Пекин, покупая у Москвы энергоносители, поддерживает военную операцию на Украине.

В Китае после этого выразили США протест, выступив против односторонних санкций. «Китай ведет нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, оно не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию внешних помех», — заявил представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь. В Кремле выразили надежду, что инициатива сенатора останется «на начальной стадии».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Как вернуть деньги или товар, которые застряли в Европе
Инструкции
Pro
Удалось ли фармацевтическим компаниям заработать на пандемии
Статьи
Pro
«Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Feng Li - Pool / Getty Images Вместо Alibaba: какие компании теперь процветают в Китае — The Economist
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock VK разочаровала рынок. Чего ждать дальше от акций соцсети
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images «Мама, почему мы такие бедные?»: как отвечать на неудобные вопросы детей
Инструкции
Pro
Фото: Peter Kramer / Getty Images Теннис, пиклбол и футбол с молодежью: как Джордж Клуни поддерживает форму
Статьи
Pro
Почему в Европе нет таких ярких логотипов, как Сoca-Cola
Статьи
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
нефть Китай Россия
Материалы по теме
Афганистан запросил у России около 1 млн баррелей нефти
Бизнес
МЭА повысило прогноз добычи нефти в России в 2022 году на 260 тыс. б/сут.
Экономика
Reuters узнал о планах Казахстана поставлять нефть в обход России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter