Россия третий месяц подряд стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Страна в июле поставила в Китай 7,15 млн т нефти — это больше, чем все остальные государства, но меньше российских поставок в июне и мае

Фото: Замир Усманов / ТАСС

Россия в июле сохранила лидерство по поставкам нефти в Китай третий месяц подряд, пишет Reuters со ссылкой на данные китайской таможни. Импорт российской нефти в КНР в прошлом месяце составил 7,15 млн т — около 1,68 млн барр. в сутки и на 7,6% больше по сравнению с прошлым годом.

Майский рекорд (около 1,98 млн барр. в сутки и почти 8,42 млн т за месяц) в июле побить не удалось. В июне импорт российской нефти в Китае составил 7,29 млн т.

На втором месте по поставкам нефти в Китай остается Саудовская Аравия — в июле она продала Пекину 6,56 млн т. Третье место с 3,63 млн т занял Ирак.

После того как западные страны ввели против России санкции, Москва нарастила поставки нефти в Азию. В мае аналитики Kpler подсчитали, что азиатские страны впервые обогнали Европу по объемам закупаемой у России нефти. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что у России появились новые покупатели, вырос объем поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В конце июля американский сенатор Марко Рубио представил законопроект о санкциях против поставок российской нефти в Китай. По мнению республиканца, Пекин, покупая у Москвы энергоносители, поддерживает военную операцию на Украине.

В Китае после этого выразили США протест, выступив против односторонних санкций. «Китай ведет нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, оно не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию внешних помех», — заявил представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь. В Кремле выразили надежду, что инициатива сенатора останется «на начальной стадии».