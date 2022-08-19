Россия заняла третье место по использованию юаня в международных расчетах

Доля России в общем объеме международных расчетов юанем в июле составила 3,9% при 1,42% в июне, когда страна занимала лишь седьмую позицию. Россия появилась в рейтинге лишь в апреле, с тех пор объем операций вырос в 6,3 раза

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Россия в июле поднялась на третье место в мировом рейтинге по числу международных транзакций с использованием юаня, пишет журнал Forbes со ссылкой на статистические данные системы обмена платежной информацией SWIFT.

В июне Россия заняла в этом рейтинге только седьмую строчку с показателем в 1,42%, сейчас на долю страны приходится 3,9% транзакций. В мае Россия занимала десятую строчку с показателем в 0,79%. Впервые она оказалось в рейтинге только в апреле, когда на нее приходилось лишь 0,62%. Таким образом, подсчитал журнал, за три месяца Россия стала пользоваться юанем при платежах в 6,3 раза чаще.

Первое место в топе занял Гонконг с 70,93% транзакций, вторая строчка досталась Великобритании с 6,35%. Четвертое место принадлежит Сингапуру (3,77%), а пятое — Соединенным Штатам (2,98%).

Агентство Reuters связало такую динамику в международных расчетах России со сближением Москвы и Пекина, а также воздействием западных санкций.

Накануне, 18 августа, юань впервые обошел доллар по объему торгов на Московской бирже. Объемы сделок с юанем начали расти еще в феврале, однако активный спрос на китайскую валюту стал формироваться с начала марта. Российский ЦБ также связал это с усилением санкций. В середине июля банк подсчитал, что в июне объем торговых операций граждан с китайской валютой вырос в 16,4 раза из-за «трансформации сбережений в пользу валют дружественных стран».

В конце мая регулятор рассказывал, что объемы торгов долларом постепенно снижаются, а с юанем — растут. Вместе с тем ЦБ обращал внимание и на рост числа операций с евро на фоне перевода Россией оплаты за газ в рубли. Рост объемов торгов юанем ЦБ объяснил популярностью этой валюты у населения. К апрелю доля юаня в объеме биржевых торгов увеличилась до 7% по сравнению с 0,5% в январе, то есть в 14 раз, уточнял ЦБ.