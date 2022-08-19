Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 60,9 (-0,94) Инвестиции, 18 авг, 16:20
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 59,96 (-0,8) Инвестиции, 18 авг, 16:20
Посол обвинил США в дестабилизации мировой экономики за счет санкций Экономика, 04:59
Россия заняла третье место по использованию юаня в международных расчетах Финансы, 04:22
Asahi узнала о планах компаний Японии по новым контрактам с «Сахалином-2» Бизнес, 04:20
ФБР опасалась огласки обыска в доме Трампа из-за риска уничтожения улик Политика, 03:35
Президент Индонезии заявил о намерении Путина приехать на саммит G20 Политика, 03:19
Британия направит Украине, Сирии и Восточной Африке гумпомощь на $43 млн Политика, 02:46
Госдеп предупредил о проблемах при признании России спонсором терроризма Политика, 02:43
Кадыров предложил объявить Зеленскому кровную месть Политика, 02:05
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Reuters узнал о планах США выделить Украине еще $800 млн военной помощи Политика, 01:56
В запорожской ВГА обвинили ВСУ в обстреле Энергодара тяжелой артиллерией Политика, 01:43
Блинкен передал НАТО документы о ратификации приема Швеции и Финляндии Политика, 01:34
Поставки дизеля из Азии в Европу в августе достигнут рекорда за 5 месяцев Экономика, 01:22
Сестра Ким Чен Ына отвергла предложенную Южной Кореей «ядерную сделку» Политика, 01:01
Капелло назвал «неплохим вариантом» переход Дзюбы в турецкий клуб Спорт, 01:00
Война санкций ,  
0 

Россия заняла третье место по использованию юаня в международных расчетах

Доля России в общем объеме международных расчетов юанем в июле составила 3,9% при 1,42% в июне, когда страна занимала лишь седьмую позицию. Россия появилась в рейтинге лишь в апреле, с тех пор объем операций вырос в 6,3 раза
Курс юаня ЦБ CNY ₽8,83 -1,38%
Фото: Eugene Hoshiko / AP
Фото: Eugene Hoshiko / AP

Россия в июле поднялась на третье место в мировом рейтинге по числу международных транзакций с использованием юаня, пишет журнал Forbes со ссылкой на статистические данные системы обмена платежной информацией SWIFT.

В июне Россия заняла в этом рейтинге только седьмую строчку с показателем в 1,42%, сейчас на долю страны приходится 3,9% транзакций. В мае Россия занимала десятую строчку с показателем в 0,79%. Впервые она оказалось в рейтинге только в апреле, когда на нее приходилось лишь 0,62%. Таким образом, подсчитал журнал, за три месяца Россия стала пользоваться юанем при платежах в 6,3 раза чаще.

ЦБ сообщил о кратном росте спроса россиян на юани
Финансы
Фото:Sheng Li / Reuters

Первое место в топе занял Гонконг с 70,93% транзакций, вторая строчка досталась Великобритании с 6,35%. Четвертое место принадлежит Сингапуру (3,77%), а пятое — Соединенным Штатам (2,98%).

Агентство Reuters связало такую динамику в международных расчетах России со сближением Москвы и Пекина, а также воздействием западных санкций.

Накануне, 18 августа, юань впервые обошел доллар по объему торгов на Московской бирже. Объемы сделок с юанем начали расти еще в феврале, однако активный спрос на китайскую валюту стал формироваться с начала марта. Российский ЦБ также связал это с усилением санкций. В середине июля банк подсчитал, что в июне объем торговых операций граждан с китайской валютой вырос в 16,4 раза из-за «трансформации сбережений в пользу валют дружественных стран».

В конце мая регулятор рассказывал, что объемы торгов долларом постепенно снижаются, а с юанем — растут. Вместе с тем ЦБ обращал внимание и на рост числа операций с евро на фоне перевода Россией оплаты за газ в рубли. Рост объемов торгов юанем ЦБ объяснил популярностью этой валюты у населения. К апрелю доля юаня в объеме биржевых торгов увеличилась до 7% по сравнению с 0,5% в январе, то есть в 14 раз, уточнял ЦБ.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени
Статьи
Pro
Герой республики: как стоматолог сбежал от родителей и заработал $1 млрд
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Подсчет калорий не помогает удержать вес. Что делать вместо этого
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images «Мама, почему мы такие бедные?»: как отвечать на неудобные вопросы детей
Инструкции
Pro
Фото: NBC Universal Television Как подружиться с коллегами и зачем это нужно: четыре совета
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Что ждет рубль в ближайший месяц и стоит ли покупать юань
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Рынок недвижимости оживает: что важно знать тем, кто планирует продавать
Инструкции
Pro
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images Ждет ли рынок доставки монополия, если «Яндекс» купит Delivery Club
Статьи
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
юань Китай Россия валютные расчеты
Материалы по теме
Reuters узнал об оплате Индией угля из России юанями и дирхамами
Экономика
«Русал» изменил формат размещения облигаций в юанях
Финансы
ЦБ сообщил о кратном росте спроса россиян на юани
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter