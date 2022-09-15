Аксенов поддержал инициативу Кадырова о «самомобилизации» в регионах

Сергей Аксёнов и Рамзан Кадыров (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Призыв главы Чечни Рамзана Кадырова начать «самомобилизацию» в российских регионах должен быть реализован для скорой победы на Украине, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«Полностью поддерживаю инициативу главы Чеченской Республики, моего друга и брата Рамзана Ахматовича Кадырова по подготовке добровольцев в регионах. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы как можно быстрее разгромить нацистов и восстановить мир», — написал он.

По словам Аксенова, Крым уже «выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона», которые будут полностью обеспечены экипировкой, средствами защиты, связи и разведки.

С призывом к «самомобилизации» Кадыров выступил ранее 15 сентября. Он предложил каждому региону собрать по 1 тыс. добровольцев. «Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это — минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тыс. человек — почти армия», — заявил он.

По словам Кадырова, губернаторам не следует дожидаться объявления Кремлем военного положения или «отсиживаться в ожидании окончания» спецоперации на Украине. Помощь государству со стороны регионов должна выражаться не словесными выступлениями или автопробегами, а конкретными действиями, считает глава Чечни.

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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине, ее целями являются «демилитаризация» и «денацификация» страны. На Украине в ответ объявили военное положение и мобилизацию. Президент Владимир Зеленский в мае говорил, что на стороне Киева воюют 700 тыс. человек.

В России мобилизация объявлена не была. Тем не менее некоторые политики, в том числе глава КПРФ Геннадий Зюганов и депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Михаил Шеремет, после решения Минобороны передислоцировать войска с изюмско-балаклейского направления на территорию ДНР заявили о необходимости объявить в России всеобщую мобилизацию. В Кремле неоднократно заявляли, что необходимости в этом нет. В конце июля Минобороны говорило, что в операции на Украине участвует только часть военнослужащих, а их численность «вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим».