Песков переадресовал вопрос о мобилизации в Минобороны

Сенатор Климов: в России нет признаков необходимости военного положения и мобилизации

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопросы журналистов о том, хватает ли сейчас у России военных для ведения спецоперации и нет ли планов всеобщей мобилизации, передает ТАСС.

Также пресс-секретарь президента отказался отвечать на вопрос о воскресных ударах по украинской инфраструктуре, в которых Киев обвиняет Москву.

«Оба вопроса относятся к компетенции Министерства обороны. Всю информацию по фактам ракетных ударов, по целям, а также результатам ракетных ударов предоставляет мой коллега [Игорь] Конашенков (официальный представитель Минобороны. — РБК) на своих брифингах», — пояснил Песков, отметив, что «оценки текущего состояния ситуации дает или Министерство обороны, или сам главнокомандующий».

В свою очередь глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил «РИА Новости», что не видит необходимости для введения мобилизации.

В Совете Федерации в свою очередь заявили, что необходимости в мобилизации в России нет. Также в верхней палате российского парламента не увидели причин для введения в стране военного положения и мобилизации.

«Я признаков такой необходимости (мобилизации) не наблюдаю, как и введения военного положения», — сказал он. По словам сенатора, оппонентам России давно хотелось, чтобы у нас началась военная мобилизация и было введено военное положение, народ начал бы бурлить в каком-то смысле, и «они бы получили желаемое, они этого и добиваются».

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С начала специальной военной операции на Украине российские власти неоднократно опровергали сообщения о возможной мобилизации и введении военного положения. В конце июля в Министерстве обороны подчеркнули, что к проведению военной операции на Украине привлекается только часть Вооруженных сил России, «численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим».

При этом сенатор Климов отметил, что вопрос о мобилизации чаще всего задают иностранные журналисты. «Я думаю, они получили заказ и сейчас будут через вопросы эту тему постоянно будировать», — отметил он.