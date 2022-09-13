В Крыму опровергли данные о мобилизации и запрете выезда военнообязанным

Распространившиеся в Сети данные о мобилизации и запрете выезда призывникам не соответствуют действительности, заявил советник главы региона Олег Крючков. Он считает, что недостоверную информацию распространяет Киев

В Крыму не планируют вводить полную мобилизацию и запрещать выезд призывникам, сообщения об этом являются ложью, которую распространяет украинская сторона, чтобы отвести внимание от обсуждения запрета на выезд для военнообязанных женщин на Украине, заявил РБК советник главы республики Олег Крючков.

Ранее в Сети распространились публикации с копией документа, в котором говорилось, что в Крыму в связи с введенным высоким уровнем террористической опасности и «для обеспечения призыва граждан по мобилизации» с 19 сентября военнообязанные при выезде из региона должны будут предоставить разрешение от военкомата. Документ датирован 9 сентября и «подписан» начальником военного комиссариата республики Александром Гришиным.

«У нас таких бумаг появляется в день больше двадцати разных штук: это указы [губернатора Крыма Сергея] Аксенова и разных ведомств крымских. Там очень много ошибок в бланках фактологических. Зачастую вместо буквы «и» русской используется буква «I» украинская», — рассказал Крючков.

По его словам, в Крыму не планируют вводить ограничения или объявлять мобилизацию, такие решения должны приниматься на федеральном уровне, а не на региональном. «Крым живет в обычном режиме с учетом того, что в пограничных районах у нас желтый уровень. Но это не влияет никак на мирную жизнь, никакой мобилизации, ничего», — подчеркнул советник губернатора.

В декабре прошлого года на Украине вступил в силу приказ Минобороны, согласно которому украинки, представляющие 35 профессий (например, главный бухгалтер, менеджер, юрист и др.) обязаны встать на военный учет. Эта норма не распространяется на беременных женщин и тех, у кого есть малолетние дети. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отмечал, что военный учет не означает призыва на военную службу или мобилизацию.

Позже украинский президент Владимир Зеленский потребовал сократить список профессий, представительницы которых подлежат военному учету. Сейчас в перечне 14 специальностей и семь смежных с ними профессий (медицинское дело, маркетинг, инженерия, пищевые технологии, журналистика и др.).

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Изначально предполагалось, что постановка на учет женщин этих профессий будет обязательной, однако в Генштабе еще в середине июля сообщили, что пока это будет добровольно, а в конце августа Минобороны внесло в Верховную раду соответствующие поправки, сообщал УНИАН.

В начале сентября этого года юрист Минобороны Украины Владимир Смилка заявил, что женщины ряда профессий должны встать на военный учет с 1 октября, а военнообязанные украинки, как и мужчины, не смогут выезжать из страны во время военного положения. По его словам, штрафовать украинок за уклонение не будут до конца года, передавало Suspilne.media.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, целями которой он назвал «денационализацию» и «демилитаризацию» соседней страны, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида». Киев разорвал дипотношения с Москвой, президент Зеленский ввел на Украине военное положение. Позднее он несколько раз вносил в Раду законопроекты о продлении этого режима. При этом в начале июля Зеленский потребовал от Генштаба ВСУ отменить ограничения на выезд военнообязанных без согласия военкомата, что позднее и было сделано.

Сообщения о скорой мобилизации в России неоднократно появлялись в Сети после начала военной операции на Украине. Российские власти эти данные опровергали.