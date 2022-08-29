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CNN сообщил, что Украина использует созданную США концепцию сопротивления

CNN: Украина использует концепцию сопротивления, разработанную в США в 2013 году
Эта концепция сопротивления разработана в 2013 году и призвана помочь небольшим странам противостоять крупным государствам в военном конфликте. Минобороны России неоднократно обвиняло ВСУ в использовании мирных жителей как «щита».
Фото: Андрей Кравченко / AP
Фото: Андрей Кравченко / AP

Украина в ходе конфликта с Россией применяет концепцию сопротивления, созданную несколько лет назад американским спецназом, сообщает CNN.

Этот набор принципов был создан в 2013 году, после конфликта в Южной Осетии. Он представляет собой готовую схему действий для небольших государств на случай конфликта с крупными соседями. Доктрина получила название «Концепция сопротивления во время военных действий» (Resistance Operating Concept, ROC).

Генерал-лейтенант в отставке Марк Шварц, который командовал американским спецназом в Европе во время разработки концепции, пояснил, что украинцы сейчас задействуют все свои ресурсы и используют «весьма нетрадиционные способы» борьбы с российскими войсками — это и есть ROC.

CNN отмечает, что украинское правительство в отчете, который оказался в распоряжении телеканала, признаёт, что Киев стоял за атаками на российские военные базы и на склады с оружием. Дальность оружия, об отправке на Украину которого США публично заявляли, не позволяет атаковать объекты на таком расстоянии, а на видеозаписях взрывов не видно ни ракет, ни беспилотников, отмечается в материале. Участвовавший в разработке ROC полковник в отставке Кевин Стрингер пояснил: «Если вы не можете делать это традиционными методами, вам придется использовать силы спецназа, и им понадобится поддержка сопротивления — разведданные, ресурсы, логистика, — чтобы попасть в эти регионы».

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Минобороны России назвало взрывы на складе боеприпасов под Джанкоем в Крыму 16 августа диверсией. По мнению Стрингера, «очень вероятно», что принципы ROC сейчас применяются в ходе реального конфликта. Командующий американским спецназом генерал Ричард Кларк в апреле сообщил в сенате, что США на протяжении последних 18 месяцев помогали обучать силы сопротивления в Украине с участием спецназа. Он заявил, что видит плоды этого обучения в текущем конфликте.

После начала российской военной операции украинские власти запустили сайт Центра национального сопротивления, на котором, в частности, опубликована инструкция с различными способами сопротивления российским войскам. Это как ненасильственные методы (бойкоты, забастовки, использование юмора и сатиры), так и более жесткие.

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Концепция также предполагает контроль за информационной повесткой — и в этом направлении Киев тоже действует, пытаясь «очеловечить» в глазах общества и западных СМИ украинских военных, сформировать положительный образ бойца ВСУ (например, в сети есть видеоролики, на которых солдаты спасают бездомных животных). Также упоминается роль президента Украины Владимира Зеленского, который регулярно записывает видеообращения к гражданам, посещает военнослужащих и выступает по видеосвязи на различных мероприятиях в западных странах.

Николь Киршманн, представитель спецназа США в Европе, заявила CNN, что ROC использует не только Украина: по меньшей мере 15 стран мира заинтересовались доктриной. Мероприятия на эту тему проводились, например, в Венгрии. Правительственный источник рассказал телеканалу, что концепция обсуждалась в парламентах стран Балтии.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас в июле рассказал, что правительство будет решать вопрос долгосрочной стратегии гражданского сопротивления для повышения устойчивости перед возможными угрозами. По словам Анушаускаса, время развития стратегии не связано с текущей геополитической напряженностью, ее подготовка была предусмотрена еще в прошлом году. «Это совпадение, но, я думаю, оно значимо, поскольку готовность общества, его устойчивость, воспитание необходимы, — подчеркнул министр. — Напряжение и кризис мобилизует общество, граждан».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. С тех пор Минобороны неоднократно обвиняло ВСУ в использовании мирных жителей в качестве «живого щита», в том, что они прячутся в детских садах, больницах, учебных заведениях и размещают там технику. В свою очередь российская армия наносит удары только по военным объектам и делает все, чтобы избежать потерь среди мирного населения, заверяли в ведомстве. Минобороны заявляло об атаках на пункты управления, склады с техникой ВСУ, радиолокационные посты, а также о сбитых самолетах, вертолетах, беспилотниках, уничтоженных танках и оружии.

Российские власти подчеркивают, что спецоперация завершится, когда будут выполнены ее задачи — «освобождение» Донбасса от «геноцида киевского режима» и «демилитаризация и денацификация» Украины. Москва считает что конфликт рано или поздно должен будет завершиться за столом переговоров и Киеву придется согласиться на поставленные условия: отказаться от вступления в военные блоки, признать Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами.

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