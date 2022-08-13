МИД допустил расширение зоны боевых действий из-за поставок оружия Киеву

По мере поставок Украине дальнобойного оружия «географические задачи» военной операции будут расширяться, заявили в МИДе. В ведомстве считают, что в стране не должно быть вооружений, которые представляют угрозу России, ДНР и ЛНР

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Поставка Украине дальнобойного оружия приведет к тому, что «географические задачи [российской] спецоперации будут отодвигаться еще дальше», заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев.

По мнению дипломата, Москва не должна допустить, чтобы на территории Украины было вооружение, которое представляет прямую угрозу России, Донецкой и Луганской народным республикам, а также «освобожденным районам». По данным Минобороны, российские военные контролируют Херсонскую область и большую часть Запорожской, в том числе расположенную в регионе Запорожскую атомную электростанцию.

«Что касается корреляции массированных поставок Киеву западных вооружений с ходом и сроками специальной военной операции, то ее четко обозначил [глава МИД] Сергей Лавров», — добавил Дарчиев.

Лавров в середине июля заявил, что в географические задачи российской операции теперь входят «далеко не только ДНР и ЛНР», но также Херсонская и Запорожская области и ряд других территорий. По словам министра, дальнейшее их расширение будет зависеть от поставок западными странами Киеву «все более дальнобойного оружия».

Российская военная операция длится с 24 февраля, тогда власти назвали ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины и защиту жителей Донбасса от «геноцида», заверяя, что не собираются оккупировать страну. Киев в ответ объявил военное положение, начал мобилизацию и разорвал дипломатические отношения с Москвой.

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В середине апреля Лавров объявил о начале следующей фазы боевых действий, которая направлена на «полное освобождение» ДНР и ЛНР (о полном взятии последней под контроль российских военных Минобороны отчиталось в начале июля). Тогда же заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев заявил, что Россия собирается установить полный контроль не только над Донбассом, но и Южной Украиной, чтобы обеспечить себе еще один коридор в Приднестровье.

После начала конфликта страны Запада активизировали поставки вооружений Киеву. В частности, Украина получила от США 16 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, всего Пентагон обещал более 20 таких систем. РСЗО украинской стороне также поставляет Великобритания. В числе других вооружений, отправленных в страну — противотанковые комплексы Javelin и NLAW, противовоздушные комплексы Stinger, ПЗРК Starstreak и другие. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что за счет дополнительных поставок есть возможность для «переломного момента» в конфликте.