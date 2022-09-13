WSJ узнал о планах Украины попросить у США ракеты с дальностью до 300 км
Украина в ближайшее время направит США новый запрос на поставку вооружений. С перечнем желаемого оружия, который получили американские законодатели, ознакомилась газета The Wall Street Journal.
В списке указаны 29 видов вооружений, среди которых танки, беспилотники, артиллерийские системы, 2 тыс. снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS, противокорабельные ракеты Harpoon и баллистические ракеты ATACMS, пишет WSJ.
В Киеве и прежде выражали желание получить ракеты ATACMS для американских РСЗО, однако в Вашингтоне отвечали на просьбы отказом. В частности, в конце июля в Белом доме пояснили, что президент Джо Байден не готов передавать ряд вооружений, среди которых ракеты ATACMS из-за их большего радиуса действия — до 300 км. Помощник американского лидера Джейк Салливан подчеркнул, что США делают все для помощи Украине, однако поддержка не должна вызвать эскалацию конфликта в сторону Третьей мировой войны. Он указал на то, что страна нацелена помочь Киеву победить, а также доказать, что военные действия России оказались «стратегическим провалом [президента] Владимира Путина».
Ракеты ATACMS «земля-земля» разработаны американской корпорацией Lockheed Martin. Ракета несет осколочно-фугасную боеголовку с улучшенной возможностью наведения, они запускаются с платформ MLRS M270 и M270A1. Как указывает разработчик, это вооружение зарекомендовало себя во время проведения операции «Буря в пустыне» в 1991 году.
США с конца февраля поставили на Украину 140 артиллерийских систем и 660 тыс. снарядов и ракет к ним, 15 вертолетов, 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и другое вооружение, следует из открытых данных Пентагона.
Российские власти неоднократно критиковали страны Запада за поставки вооружения Украине. Президент Владимир Путин говорил, что такие действия только затягивают вооруженный конфликт, но Москва все равно добьется целей спецоперации. В МИД предупреждали, что поставки дальнобойного оружия станут причиной того, что географические задачи войск России «будут отодвигаться еще дальше».