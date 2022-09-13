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Военная операция на Украине ,  

WSJ узнал о планах Украины попросить у США ракеты с дальностью до 300 км

Киев попросит у Вашингтона почти 30 видов вооружений, в перечне упомянуты дальнобойные ракеты ATACMS. Они способны достигать цели на расстоянии до 300 км. Прежде США отказывались передать их Украине из-за риска эскалации
Фото: Getty Images News
Фото: Getty Images News

Украина в ближайшее время направит США новый запрос на поставку вооружений. С перечнем желаемого оружия, который получили американские законодатели, ознакомилась газета The Wall Street Journal.

В списке указаны 29 видов вооружений, среди которых танки, беспилотники, артиллерийские системы, 2 тыс. снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS, противокорабельные ракеты Harpoon и баллистические ракеты ATACMS, пишет WSJ.

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В Киеве и прежде выражали желание получить ракеты ATACMS для американских РСЗО, однако в Вашингтоне отвечали на просьбы отказом. В частности, в конце июля в Белом доме пояснили, что президент Джо Байден не готов передавать ряд вооружений, среди которых ракеты ATACMS из-за их большего радиуса действия — до 300 км. Помощник американского лидера Джейк Салливан подчеркнул, что США делают все для помощи Украине, однако поддержка не должна вызвать эскалацию конфликта в сторону Третьей мировой войны. Он указал на то, что страна нацелена помочь Киеву победить, а также доказать, что военные действия России оказались «стратегическим провалом [президента] Владимира Путина».

Ракеты ATACMS «земля-земля» разработаны американской корпорацией Lockheed Martin. Ракета несет осколочно-фугасную боеголовку с улучшенной возможностью наведения, они запускаются с платформ MLRS M270 и M270A1. Как указывает разработчик, это вооружение зарекомендовало себя во время проведения операции «Буря в пустыне» в 1991 году.

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США с конца февраля поставили на Украину 140 артиллерийских систем и 660 тыс. снарядов и ракет к ним, 15 вертолетов, 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и другое вооружение, следует из открытых данных Пентагона.

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Российские власти неоднократно критиковали страны Запада за поставки вооружения Украине. Президент Владимир Путин говорил, что такие действия только затягивают вооруженный конфликт, но Москва все равно добьется целей спецоперации. В МИД предупреждали, что поставки дальнобойного оружия станут причиной того, что географические задачи войск России «будут отодвигаться еще дальше».

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США Украина наступление поставки оружия
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