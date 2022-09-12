Пентагон раскрыл количество переданной Киеву артиллерии и ракет
С конца февраля Соединенные Штаты поставили Украине 140 артиллерийских систем и 660 тыс. снарядов и ракет к ним, следует из официальных данных Транспортного командования Вооруженных сил Соединенных Штатов.
Кроме того Украина получила:
- 41 тыс. переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями (ПТРК);
- 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК);
- 15 вертолетов;
- 38 радаров;
- 10,2 тыс. автоматов и пистолетов;
- около 63,8 млн патронов для стрелкового оружия;
- 18 патрульных катеров.
В целях перевозки оружия тяжелые транспортные самолеты — как военные, так и зафрахтованные Пентагоном — совершили 754 рейса в Европу. Также были задействованы 28 кораблей, 67 железнодорожных составов и 1,5 тыс. трейлеров.
По данным Пентагона, большая часть вооружений доставлялась на аэродром польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной. Всего для передачи Украине в Европу доставлено более 47 тыс. тонн вооружений и военной техники.
США начали выделять помощь Украине с начала военных действий. Для этой цели Байден с одобрения конгресса подписал два документа о поставках вооружений Украине — Ukraine Supplemental Appropriations Act и Additional Ukraine Supplemental Appropriations Act. Первый предусматривает помощь на общую сумму $13,6 млрд, второй — $40 млрд.
К концу июня РБК на основе данных проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики подсчитал, что США стал крупнейшим донором военной и гуманитарной помощи Украине. С конца февраля сумма помощи от американских властей достигла $25,5 млрд, гуманитарной — $9,4 млрд, финансовой — $9,5 млрд.
9 сентября председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли уточнял, что Вашингтон в рамках военной помощи поставляет Киеву гаубицы М777, РСЗО HIMARS, снаряды GMLRS, ракеты HARM, а также различные типы ПЗРК, ПТРК и стрелкового вооружения. По его словам, «Украина хорошо обеспечена всеми системами, необходимыми для ее обороны».
Россия неоднократно критиковала поставки западного оружия на Украину. Президент Владимир Путин утверждал, что цели военной операции будут выполнены, несмотря на помощь, которую Киеву оказывают западные страны.