Пентагон раскрыл количество переданной Киеву артиллерии и ракет

Пентагон: с 24 февраля США передали Украине 140 артиллерийских систем и 660 тыс. снарядов

В рамках военной помощи США передали Украине более 47 тыс. тонн вооружений и военной техники, среди которых 140 артиллерийских систем, 15 вертолетов и 18 патрульных катеров

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

С конца февраля Соединенные Штаты поставили Украине 140 артиллерийских систем и 660 тыс. снарядов и ракет к ним, следует из официальных данных Транспортного командования Вооруженных сил Соединенных Штатов.

Кроме того Украина получила:

41 тыс. переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями (ПТРК);

1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК);

15 вертолетов;

38 радаров;

10,2 тыс. автоматов и пистолетов;

около 63,8 млн патронов для стрелкового оружия;

18 патрульных катеров.

В целях перевозки оружия тяжелые транспортные самолеты — как военные, так и зафрахтованные Пентагоном — совершили 754 рейса в Европу. Также были задействованы 28 кораблей, 67 железнодорожных составов и 1,5 тыс. трейлеров.

По данным Пентагона, большая часть вооружений доставлялась на аэродром польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной. Всего для передачи Украине в Европу доставлено более 47 тыс. тонн вооружений и военной техники.

США начали выделять помощь Украине с начала военных действий. Для этой цели Байден с одобрения конгресса подписал два документа о поставках вооружений Украине — Ukraine Supplemental Appropriations Act и Additional Ukraine Supplemental Appropriations Act. Первый предусматривает помощь на общую сумму $13,6 млрд, второй — $40 млрд.

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К концу июня РБК на основе данных проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики подсчитал, что США стал крупнейшим донором военной и гуманитарной помощи Украине. С конца февраля сумма помощи от американских властей достигла $25,5 млрд, гуманитарной — $9,4 млрд, финансовой — $9,5 млрд.

9 сентября председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли уточнял, что Вашингтон в рамках военной помощи поставляет Киеву гаубицы М777, РСЗО HIMARS, снаряды GMLRS, ракеты HARM, а также различные типы ПЗРК, ПТРК и стрелкового вооружения. По его словам, «Украина хорошо обеспечена всеми системами, необходимыми для ее обороны».

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