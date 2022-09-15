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Военная операция на Украине ,  
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Боррель заявил о тенденции к отказу в поддержке Киева у части европейцев

Боррель: часть европейского общества склоняется к прекращению поддержки Украины
Боррель призвал жителей ЕС поддержать Киев и выдержать интенсивность испытаний, поскольку Россия не намерена сдаваться. «Я не хочу войны, но ясно, что ее выиграют на поле боя, дипломатия застряла», — в очередной раз повторил он
Фото: Yara Nardi / Reuters
Фото: Yara Nardi / Reuters

Часть европейского общества склоняется к прекращению поддержки Украины. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Mundo.

«Искушение отказаться есть у части европейского общества, они хотят прекратить войну, потому что не удается выдержать последствия, цены, — сказал он (цитата по ТАСС). Боррель призвал бороться с этим образом мыслей.

По словам политика, Россия не собирается сдаваться, поэтому европейскому сообществу «не время давать слабину» — оно должно поддержать Киев и выдержать интенсивность испытаний.

«Я не хочу войны, но ясно, что ее выиграют на поле боя, дипломатия застряла», — счел Боррель.

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Фото:Steffi Loos / Getty Images

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Материал дополняется. 

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