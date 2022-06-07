Зеленский увидел усталость Запада от последствий санкций против России

Некоторые страны Запада ищут способы смягчить последствия антироссийских санкций, чтобы защитить свои коммерческие интересы, считает Зеленский. Ограничения сказались на экономике России, но «не оказали особого влияния» на Москву

Владимир Зеленский (Фото: John Moore / Getty Images)

Санкции стран Запада, введенные в ответ на российскую военную операцию на Украине, серьезно сказались на российской экономике, но «не оказали особого влияния» на позицию Москвы, заявил в интервью Financial Times украинский президент Владимир Зеленский.

Москва постоянно находила способы обойти ограничения, считает Зеленский. Кроме того, полагает он, руководство некоторых стран Запада уже устало от экономических последствий санкций. По его мнению, политики ищут способы смягчить их воздействие для защиты своих коммерческих интересов.

«Они поддерживают Украину, но также проверяют, что можно сделать для ослабления санкций, чтобы бизнес не пострадал», — считает глава государства.

В этом же интервью Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным (в Кремле настаивают, что до этого украинская и российская делегации должны выработать «конкретный письменный документ» об урегулировании на Украине). Он выразил уверенность, что страны Запада могут помочь побудить российскую сторону ко встрече, поставляя Киеву оружие и ужесточая санкции против Москвы.

В конце марта Зеленский объявил о создании при офисе президента Украины группы экспертов, которые будут отслеживать эффективность введенных против России ограничений, «чтобы не было возможности их обходить».

5 июня глава Минэкономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что, если цель санкций заключается в том, чтобы как можно скорее положить конец боевым действиям на Украине, она «к настоящему моменту не достигнута». Результативность санкций, по словам министра, во многом зависит от того, как они выполняются, а также от других применяемых «политических, дипломатических и юридических средств».

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Западные страны начали вводить санкции против России после того, как власти страны признали независимость Донецкой и Луганской народных республик и начали военную операцию на Украине. 3 июня Евросоюз утвердил шестой пакет мер, в который вошел, в частности, постепенный отказ от импорта российской нефти и некоторых нефтепродуктов по морю.

Министр финансов России Антон Силуанов, оценивая в середине мая последствия ограничений, заявил, что быстро преодолеть их не получится и экономика не может не реагировать на ситуацию, но в итоге с ними справится. Согласно майскому прогнозу Минэкономразвития, в 2022 и 2023 годах ВВП России будет падать на 7,8 и 0,7% соответственно и только потом вернется к росту: в 2024 году — на 3,2%, а в 2025-м — на 2,6%. Ранее ведомство ждало роста экономики уже в следующем году на 1,3%.

По мнению опрошенных НИУ ВШЭ экономистов, санкции будут отнимать у темпов роста ВВП России в долгосрочной перспективе — до 2030 года — 1–1,5% ежегодно; при этом динамика доходов населения будет хуже, чем динамика ВВП, поскольку общие издержки экономики будут расти, вытесняя издержки на труд.

В Еврокомиссии (ЕК) ждут, что экономика Евросоюза в текущем году вырастет на 2,7% (зимой в Брюсселе допускали рост на 4%). По мнению ЕК, основной удар по мировой экономике наносят растущие цены на энергоносители и последствия действий России на Украине.