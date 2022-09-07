Путин сравнил Борреля с франкистами из-за перевода его слов о фашизме

Владимир Путин считает, что Жозеп Боррель в годы гражданской войны в Испании в 1930-е годы был бы на стороне путчистов генерала Франсиско Франко. Поводом для комментария послужил перевод речи Борреля со словами «фашистская Россия»

Жозеп Боррель (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Contacto / ZUMA / ТАСС)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в годы гражданской войны в Испании в 1930-е годы выступил бы на стороне путчистов, возглавляемых Франсиско Франко, который впоследствии стал диктатором. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Трансляцию вел РБК.

«Если бы он [Боррель], он же испанец, если бы он жил в 1930-е годы в Испании и <...> взял бы в руки оружие, на чьей бы он был стороне? На стороне демократически избранного левого правительства Испании того времени или на стороне путчистов? На мой взгляд, он был бы на стороне путчистов, потому что он сегодня поддерживает как раз таких же путчистов на территории Украины», — сказал Путин, комментируя недавнюю речь Борреля, в переводе которой упоминалась «фашистская Россия».

Сторонников Франко называют франкистами, франкизмом — идеологию, обосновывающую диктатуру Франко, правившего Испанией с 1939 по 1975 год.

Президент отметил, что если бы Боррель понимал, «кто такой Бандера, Шухевич и так далее — неонацисты, которые и русских расстреливали, и евреев, и поляков, а немецкие оккупанты вот эту грязную работу перекладывали в основном на них, они уничтожали людей, — вот если бы он исходил из этих соображений, то понял бы, где настоящий нацизм процветает и где он поддерживается на государственном уровне». «Надо дать ему возможность посмотреть в глаза и тогда послушать. Если у него есть хоть капля совести, он должен сделать правильные выводы», — сказал Путин.

Российский президент также назвал странной для дипломата установку о необходимости победить Россию на поле боя. «Если бы он был министром обороны какой-то страны, можно было бы понять эту риторику, а для главного дипломата Евросоюза из его уст это звучит очень странно», — отметил Путин.

Заявление о «фашистской России» Боррель сделал на межпарламентской конференции в Праге. Видеозапись опубликована на портале Еврокомиссии. В ходе выступления на мероприятии по видеосвязи глава дипломатии ЕС перешел на родной испанский язык «для экономии времени». После этого звук речи Борреля в трансляции был отключен — вместо него звучал лишь синхронный перевод на английский. Согласно этому переводу, Боррель сказал, что у ЕС нет «конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим».

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Испанское агентство Europa Press также пишет, что Боррель призвал страны Евросоюза объединиться против российского «фашистского режима». Издание не уточняет, на что ссылается: на перевод на английский язык в трансляции или на речь Борреля на испанском.

Впоследствии пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Петер Стано заявил ТАСС, что это была ошибка перевода: «Мы перепроверили это. Верховный представитель не говорил слов, как они прозвучали в переводе». По словам Стано, на самом деле Боррель сказал следующее: «Как сказал один из депутатов, который утверждал, что цель [ЕС] состоит в том, чтобы победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спросили об этом, но это не моя задача. Моя задача более скромна — сообща помочь Украине, а также продолжать обсуждение с нашими международными партнерами и эффективно применять санкции в том виде, как они были приняты». То есть он в своих словах «лишь сделал отсылку к заявлению одного из членов парламента», который употребил это выражение, но «не называл так Россию», пояснил Стано.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона запросила стенограмму выступления Борреля на испанском языке, но пока не получила ее. Если слова главы европейской дипломатии подтвердятся, то у Москвы появятся «очень большие вопросы о том, как дальше вести дела», сказал Лавров.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова главы внешнеполитической службы ЕС, заявил, что Боррель своими высказываниями полностью обнулил себя как дипломат. «Конечно, отныне никакие его суждения о России и отношениях с ней не могут иметь релевантный характер», — сказал Песков.