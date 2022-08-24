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Министр обороны Украины назвал главной угрозой «синдром усталости» Запада

О том, что страны мира «устают» от конфликта и предлагают Киеву пойти на уступки, чтобы военные действия завершились, украинские власти заявляли и раньше. По словам главы Минобороны Алексея Резникова, это «очень, очень опасно»
Фото: Steffi Loos / Getty Images
Фото: Steffi Loos / Getty Images

Для Украины в конфликте с Россией опаснее всего «синдром усталости» международного сообщества, заявил в интервью CNN глава украинского Минобороны Алексей Резников.

«Нам нужно разговаривать — говорить, например, с вами — объяснять, просить людей не поддаваться этой усталости. Потому что для нас это очень, очень опасно», — сказал министр.

По словам Резникова, Украина находится на краю «нового этапа» военного конфликта и «худший сценарий» остался позади.

24.02 — 24.08. Инфографика
Политика

В Киеве в последние месяцы не раз заявляли об усталости стран Запада от военных действий на Украине. Президент Владимир Зеленский в июне сказал, что руководство некоторых западных государств уже устало от экономических последствий санкций против России, но при этом позиция Москвы не изменилась. Глава МИДа Дмитрий Кулеба в августе утверждал, что некоторые западные страны ждут, когда Украина сдастся и «проблема исчезнет сама собой». Советник главы офиса президента Михаил Подоляк еще в мае рассказывал, что некоторые западные политики предлагали Киеву уступить Москве часть территорий, чтобы военная операция завершилась.

Вместе с тем украинское руководство не допускает возможности уступок России и замораживания конфликта. Киев заявляет и о неуместности продолжения диалога о мире в нынешних условиях: к этому можно будет вернуться лишь после усиления переговорной позиции украинской стороны, заявляли власти.

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Посредником в организации мирных переговоров между Украиной и Россией с самого начала конфликта выступает Турция. 24 августа официальный представитель президента республики Ибрагим Калын заявил, что для продолжения переговоров необходима поддержка мирового сообщества. По его словам, платформой для возобновления диалога может послужить ранее достигнутое при посредничестве Турции и ООН соглашение о вывозе зерна с Украины.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина Алексей Резников Минобороны Украины
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