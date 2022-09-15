Власти Нур-Султана поддержали переименование города обратно в Астану

Депутаты парламента Нур-Султана поддержали предложение вернуть городу прежнее название — Астана. Накануне такое же решение приняла ономастическая комиссия республики. Инициативу поддержал и президент Касым-Жомарт Токаев

Вид на Нур-Султан (Фото: Павел Михеев / Reuters)

Депутаты маслихата Нур-Султана (орган представительной власти) поддержали инициативу о переименовании столицы обратно в Астану на публичных слушаниях, говорится в документе, опубликованном на сайте столичного акимата (администрации города).

В слушаниях могли принять участие все желающие. Они проводились в онлайн-формате на странице столичного маслихата в Facebook (принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена).

«Переименование касается только столицы, поэтому республиканские центральные госорганы будут финансироваться за счет республиканского бюджета из своего местного бюджета, а местные исполнительные органы, местные предприятия — за счет местного бюджета», — добавил секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов. (цитата по Tengrinews.kz)

Каналимов добавил, что это решение только один из этапов процедуры переименования. Он отметил, что должны пройти заседания в республиканской ономастической комиссии, после чего документы будут направлены в правительство, которое внесет проект указа на подпись президенту. О переименовании столицы можно говорить только после официального выхода указа, подчеркнул Каналимов.

Заседание ономастической комиссии прошло накануне, ее члены выступили за переименование казахстанской столицы. Также инициативу поддержал президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдибай.

Читайте на РБК Pro Pro На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать Инструкции Pro Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать Инструкции Pro Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Статьи Pro Метод Красного: как американец сделал $1,3 млрд на бизнесе по перепродаже Метод Красного: как американец сделал $1,3 млрд на бизнесе по перепродаже Статьи Pro Как энергетические компании ЕС задолжали €1,5 трлн Как энергетические компании ЕС задолжали €1,5 трлн Статьи Pro «Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше «Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше Саммари Pro Как россиянину открыть счет в иностранном банке Как россиянину открыть счет в иностранном банке Инструкции Pro В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться Инструкции

С предложением вернуть казахстанской столице название Астана 2 сентября выступили депутаты парламентской группы «Жаңа Қазақстан» («Новый Казахстан») казахского мажилиса (нижняя палата парламента). «Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы — Астана», — говорилось в их заявлении.

Астану переименовали в Нур-Султан в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева в марте 2019 года. Указ об этом подписал его преемник Касым-Жомарт Токаев, который и выдвинул предложение. Жителей города при этом продолжили называть астанчанами.

Жители Казахстана новое название не приняли — перед переименованием проходили несогласованные митинги, а после создавались петиции с призывами вернуть городу прежнее название. К тому же во время протестов в январе этого года митингующие требовали убрать Назарбаева из политики.

На этом фоне родственники первого президента лишились ключевых постов в государстве, с учреждений начали убирать памятные таблички с его упоминанием. Самого Назарбаева отстранили от пожизненного председательства в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности, а также титула и привилегий елбасы — лидера нации. Кроме того, он перестал возглавлять правящую партию «Нур Отан» (позднее сменила название на «Аманат»).