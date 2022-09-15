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Протесты в Казахстане ,  
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Власти Нур-Султана поддержали переименование города обратно в Астану

Депутаты маслихата Нур-Султана поддержали переименование города обратно в Астану
Депутаты парламента Нур-Султана поддержали предложение вернуть городу прежнее название — Астана. Накануне такое же решение приняла ономастическая комиссия республики. Инициативу поддержал и президент Касым-Жомарт Токаев
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Вид на Нур-Султан (Фото: Павел Михеев / Reuters)

Депутаты маслихата Нур-Султана (орган представительной власти) поддержали инициативу о переименовании столицы обратно в Астану на публичных слушаниях, говорится в документе, опубликованном на сайте столичного акимата (администрации города).

В слушаниях могли принять участие все желающие. Они проводились в онлайн-формате на странице столичного маслихата в Facebook (принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена).

«Переименование касается только столицы, поэтому республиканские центральные госорганы будут финансироваться за счет республиканского бюджета из своего местного бюджета, а местные исполнительные органы, местные предприятия — за счет местного бюджета», — добавил секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов. (цитата по Tengrinews.kz)

Каналимов добавил, что это решение только один из этапов процедуры переименования. Он отметил, что должны пройти заседания в республиканской ономастической комиссии, после чего документы будут направлены в правительство, которое внесет проект указа на подпись президенту. О переименовании столицы можно говорить только после официального выхода указа, подчеркнул Каналимов.

Заседание ономастической комиссии прошло накануне, ее члены выступили за переименование казахстанской столицы. Также инициативу поддержал президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдибай.

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Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

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С предложением вернуть казахстанской столице название Астана 2 сентября выступили депутаты парламентской группы «Жаңа Қазақстан» («Новый Казахстан») казахского мажилиса (нижняя палата парламента). «Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы — Астана», — говорилось в их заявлении.

Астану переименовали в Нур-Султан в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева в марте 2019 года. Указ об этом подписал его преемник Касым-Жомарт Токаев, который и выдвинул предложение. Жителей города при этом продолжили называть астанчанами.

Жители Казахстана новое название не приняли — перед переименованием проходили несогласованные митинги, а после создавались петиции с призывами вернуть городу прежнее название. К тому же во время протестов в январе этого года митингующие требовали убрать Назарбаева из политики.

На этом фоне родственники первого президента лишились ключевых постов в государстве, с учреждений начали убирать памятные таблички с его упоминанием. Самого Назарбаева отстранили от пожизненного председательства в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности, а также титула и привилегий елбасы — лидера нации. Кроме того, он перестал возглавлять правящую партию «Нур Отан» (позднее сменила название на «Аманат»).

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Казахстан Астана Нурсултан Назарбаев переименование городов
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В парламенте Казахстана предложили переименовать столицу обратно в Астану
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Токаев согласился переименовать столицу Казахстана обратно в Астану
Политика
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