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В парламенте Казахстана предложили переименовать столицу обратно в Астану

Депутаты считают неправильным, когда при жизни человека его именем называется город. Столицу Казахстана переименовали из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года в честь первого президента Нурсултана Назарбаева
Нур-Султан
Нур-Султан (Фото: Павел Михеев / Reuters)

Депутаты парламентской группы «Жаңа Қазақстан» («Новый Казахстан») казахского мажилиса (нижняя палата парламента) предложили вернуть столице страны, городу Нур-Султан, прежнее название Астана, пишет портал Tengrinews со ссылкой на заявление депутатов.

«Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы — Астана, которое в свое время было предложено Первым Президентом [Казахстана Нурсултаном Назарбаевым]», — сказано в документе.

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Фото:Lauren DeCicca / Getty Images

По мнению депутатов, это решение позволит учесть вклад Назарбаева «в становление и развитие главного города страны» и будет отвечать запросам и ожиданиям граждан.

Сейчас в состав депутатской группы входят 29 человек – это 31% из всех 107 мест в нижней палате.

Столицу Казахстана переименовали из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Указ об этом подписал его преемник Касым-Жомарт Токаев, который и выдвинул предложение. Жителей города при этом продолжили называть «астанчанами».

За несколько дней до вступления изменений в силу в Астане и крупнейшем городе Казахстана, Алматы, прошли несогласованные митинги жителей, выступавших против переименования города. Некоторых из них задержали.

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После того, как город официально сменил название, местные жители выступали за возвращение прежнего имени. Так, на портале Alash.online появилась петиция с призывов к властям отменить изменения. К моменту закрытия сбора подписей инициативу поддержали почти 230 тыс. пользователей, против высказались лишь 25. Кроме того, во время протестов в январе 2022 года выступающие требовали убрать Назарбаева из политики.

После отставки первого президента и массовых выступлений казахстанские власти начали убирать упоминания о нем из публичного пространства. В частности, в стране начали убирать таблички с упоминанием о нем с учреждений. Ключевых постов в государстве лишились три зятя Назарбаева, его племянник и другие родственники, а самого политика отстранили от пожизненного председательства в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности. Также он перестал возглавлять правящую партию «Нур Отан» (позднее сменила название на «Аманат»).

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Татьяна Зыкина
Казахстан Астана переименование городов
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