Мэр Астаны заявил о неизменности названия жителей после ее переименования

Аким (мэр) Астаны Бахыт Султанов заявил, что жители города останутся «астанчанами» даже в случае переименования столицы. Об этом сообщает «Елорда Инфо».
«По предложению президента, наш город переименовывается в Нурсултан. (...) При этом мы — все жители столицы — остаемся астанчанами. Это уже устоявшийся термин», — сказал Султанов.
Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об уходе с поста главы государства. До выборов исполняющим его обязанности он назвал бывшего премьера Касым-Жомарта Токаева.
После церемонии принесения присяги Токаев 20 марта предложил переименовать столицу в Нурсултан. Парламент поддержал это решение в тот же день.