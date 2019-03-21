Мэр Астаны заявил о неизменности названия жителей после ее переименования

Мэр Астаны заявил о неизменности названия жителей после ее переименования

Аким (мэр) Астаны Бахыт Султанов заявил, что жители города останутся «астанчанами» даже в случае переименования столицы. Об этом сообщает «Елорда Инфо».

«По предложению президента, наш город переименовывается в Нурсултан. (...) При этом мы — все жители столицы — остаемся астанчанами. Это уже устоявшийся термин», — сказал Султанов.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об уходе с поста главы государства. До выборов исполняющим его обязанности он назвал бывшего премьера Касым-Жомарта Токаева.

После церемонии принесения присяги Токаев 20 марта предложил переименовать столицу в Нурсултан. Парламент поддержал это решение в тот же день.