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Протесты в Казахстане ,  
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Назарбаева лишат титула и прав елбасы

Назарбаев был наделен титулом елбасы (лидера нации) в 2010 году. По конституционному закону власти страны все еще обязаны согласовывать с ним основные направления внутренней и внешней политики
Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

После внесения изменений в Конституцию Казахстана первый президент страны Нурсултан Назарбаев лишится большинства персональных привилегий, положенных ему по конституционному закону о первом президенте страны. Об этом заявил спикер мажилиса (нижней палаты парламента) Ерлан Кошанов, сообщает Tengri News.

По словам Кошанова, сейчас поправки в Конституцию рассматривает Конституционный совет, после их принятия закон о первом президенте Казахстана будет отменен.

«Поправками исключается статус елбасы. В Конституции остается роль Назарбаева как основателя государства. После принятия этой нормы конституционный закон о первом президенте тоже утратит силу», — сообщил он в кулуарах мажилиса.

«В Конституции есть норма об экс-президентах, эта норма остается и будет распространяться и на первого президента страны. <...> Нурсултан Назарбаев в рамках закона о бывших президентах будет получать государственное обеспечение, пенсию и защиту чести и достоинства», — сказал Кошанов.

При этом он отметил, что пока нет решения, как будут приниматься поправки в Конституцию — на референдуме или решением парламента.

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Ранее член рабочей группы по внесению поправок в Основной закон страны Ермек Абдрасулов сообщил, что в группе решили отказаться от отдельного конституционного закона о первом президенте, а определить его статус в Конституции. По его словам, Назарбаев останется в тексте Основного закона как основатель независимого государства.

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«Рабочая группа пришла к выводу, что этот статус необходимо определить уже в самой Конституции, не обращаться к законам, которые конкретизирует эта норма. То есть первый президент Республики Казахстан — это основатель независимого Казахстана. То есть этот статус будет определен», — сказал он.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года.

После отставки Назарбаев сохранил ряд привилегий как обладатель особого статуса первого президента страны, они закреплены в конституционном законе «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы», принятом в 2000 году. В последующем в закон вносились поправки, усиливающие роль первого президента. Например, действующие власти оказались обязаны согласовывать с Назарбаевым основные направления внутренней и внешней политики. Положение о праве президента Казахстана пожизненно возглавлять Совет безопасности страны было окончательно закреплено в 2018 году. Через год, в 2019 году, Назарбаев покинул пост президента, новым главой государства стал бывший дипломат Касым-Жомарт Токаев. В 2010 году Назарбаев получил титул елбасы — лидера нации.

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В январе 2022 года в Казахстане произошли массовые протесты, переросшие в вооруженные столкновения и захваты правительственных зданий. Во время беспорядков были захвачены аэропорт Алма-Аты и здания администраций, разграблены магазины. По данным генпрокурора республики Берика Асылова, в результате протестов погибли 230 человек, среди них — 19 военных и силовиков.

Одним из требований протестующих стал уход Назарбаева из политики. После подавления протестов три зятя первого президента, его племянник и другие родственники лишились занимаемых должностей, а президент страны Касым-Жомарт Токаев пообещал масштабные реформы в стране.

После протестов депутаты верхней палаты парламента Казахстана одобрили законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности. 27 января сенат Казахстана также предложил скорректировать статус елбасы, чтобы больше не согласовывать с ним основные направления внутренней и внешней политики. Назарбаев также перестал быть главой правящей партии Казахстана «Нур Отан», которую позже переименовали в «Аманат».

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Теги
Нурсултан Назарбаев Казахстан
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