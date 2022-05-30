Назарбаев поддержит исключение упоминания о нем в Конституции Казахстана

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержит поправки в Конституцию, которые исключают статью о его правовом статусе и полномочиях в тексте основного закона страны. Об этом Назарбаев заявил в интервью политологу Данияру Ашимбаеву, текст которого он опубликовал в своем Telegram-канале.

«5 июня я обязательно воспользуюсь своим правом, данным мне Конституцией, и приму участие в голосовании на референдуме. Я всегда подчеркивал, что Основной закон страны — это не застывший правовой реликт, а живой механизм, отражающий жизнь казахстанского общества, перемены, происходящие в нем», — сказал Назарбаев.

По его мнению, каждое поколение может вносить изменения в Конституцию, если это является «насущным велением времени и будет способствовать прогрессу, демократическому развитию общества».

Экс-президент напомнил, что ушел с поста главы государства в 2019 году, хотя тогда его поддерживала большая часть населения Казахстана, но заметил, что оставил часть полномочий для «плавного политического транзита и смягчения возможных противоречий в обществе и властной элите».

Назарбаев добавил, что после передачи полномочий президента Касым-Жомарту Токаеву все время поддерживал нового главу государства и его реформы. «Можете не сомневаться, что поддержу и в этот раз», — заключил он.

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