Токаев согласился переименовать столицу Казахстана обратно в Астану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение депутатов местного парламента переименовать столицу Казахстана из Нурсултана в Астану. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай в Facebook (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в России). Соответствующая поправка внесена в проект конституционного закона, который будет рассматривать парламент.

«Как известно, группа депутатов парламента предложила вернуть столице Казахстана прежнее название Астана. Президент проинформирован об этой инициативе депутатов <...>. Предложение парламентариев включено в проект конституционного закона с согласия главы государства», — сообщил пресс-секретарь Токаева.

В то же время, по словам Желдибая, Токаев считает «историческим фактом решающую роль» Нурсултана Назарбаева в укреплении государственности Казахстана и становлении столицы, а потому другие объекты, названные в честь первого президента страны, должны сохранить свои наименования.

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