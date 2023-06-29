В Латвии предупредили об угрозе ЕС из-за ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

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Размещение ЧВК «Вагнер» в Белоруссии не несет прямой военной угрозы Европе, но создает риск попытки проникновения бойцов в европейские страны с неизвестными целями. Об этом заявил журналистам премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в преддверии саммита Евросоюза.

«Мы пристально следим за тем, что происходит в Белоруссии с [основателем ЧВК «Вагнер» Евгением] Пригожиным и неизвестными очень натренированными, умелыми бойцами, которые наверняка присоединятся к нему. Это потенциальная угроза, которая, возможно, не будет прямой и военной, но станет угрозой попытки проникновения в Европу с неизвестными целями», — заявил Кариньш. Он отметил, что в связи с этим Латвии нужно усилить защиту границ и контролировать ситуацию.

Пригожин приехал в Белоруссию 27 июня после похода бойцов ЧВК на Москву, который по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко закончился возвращением подразделений в тыловые лагеря. Президент России Владимир Путин предложил не участвовавшим в этих событиях бойцам ЧВК заключить контракт с Минобороны или другим силовым ведомством, уйти в отставку или «уйти в Белоруссию». Уголовное дело против Пригожина о вооруженном мятеже закрыли.

Лукашенко допустил, что командиры ЧВК «Вагнер» при переезде в Белоруссию смогут поделиться опытом с военными республики. Бойцов ЧВК «бояться нечего», подчеркнул он.

Власти Польши после случившегося решили укрепить границу с Белоруссией.