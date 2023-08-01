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Польша нарастит контингент у границы после инцидента с вертолетами Минска

Польский МИД вызвал посла Белоруссии из-за нарушивших воздушное пространство вертолетов
Польша обвинила Белоруссию в нарушении границы двумя вертолетами на сверхмалой высоте во время учений. Аналитики считают, что Ми-24 и Ми-8 пролетели вглубь на 5 км. Минск оценил обвинения фразой «одна бабка сказала» и отверг их
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Польский МИД заявил, что 1 августа два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны. В МИД был вызван временный поверенный в делах Белоруссии, где ему заявили решительный протест и потребовали от него объяснений.

Варшава расценила произошедшее как «очередной элемент эскалации напряженности» на границе двух стран. Власти ожидают, что Минск откажется от таких действий.

Вертолеты участвовали в учениях близ границы, о которых Белоруссия заранее уведомила, они пересекли границу на очень малой высоте, что затруднило их обнаружение радиолокационными системами и потому инцидент не попал в утреннюю сводку, сообщило Минобороны Польши. Инцидент произошел в районе села Беловежа, находящегося между белорусским Брестом и польским Белостоком.

На границе с Белоруссией решено увеличить число польских военнослужащих и дополнительных сил и средств, в числе которых боевые вертолеты. Варшава проинформировала НАТО об инциденте. Минобороны Польши заявило, что Москва и Минск «активизировали гибридную деятельность» против Варшавы.

Аналитики SluzbyiObywatel пишут, что речь идет о вертолетах Ми-24 и Ми-8, они нарушили границу утром 1 августа, пролетев 5 км от границы.

Минобороны Белоруссии назвало обвинения о нарушении границы Польши надуманными, которые были озвучены «для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы». Министерство предположило, что публикация такой информации была сделана после совещаний Варшавы «со своими заокеанскими хозяевами».

«Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле «одна бабка сказала» и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было», — подчеркнули в ведомстве.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Польша Белоруссия воздушное пространство вертолеты
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