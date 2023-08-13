Глава Брестской области назвал ситуацию на границе «жестко натянутой»

Минск и Варшава в последние недели обмениваются обвинения в эскалации на границе. Главы приграничных с Польшей регионов Белоруссии назвали ситуацию трудной, но контролируемой

Фото: Irek Dorozanski / Polish Ministry of National Defence / Getty Images

Нет признаков подготовки Польшей нападения на Белоруссию, но на границе происходит искусственная эскалация, ситуация «жестко натянутая, не более того», заявил председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко в интервью телеканалу ТВР.

«Население, не то что бы привыкло — все сегодня четко разобрались, что к чему, что происходит. Но, в то же время, не хочешь войны — готовься к войне», — добавил Шулейко.

Обстановка на границе с Польшей контролируемая, заявил губернатор Гродненской области Владимир Караник. Он отметил, что «ставки высоки», в Варшаве это понимают. «К счастью, вот эти больше провокации [происходят только] в информационном поле. Люди, которые обладают реальной властью, в том числе военной властью, с моей точки зрения, они понимают ответственность за вот такие необдуманные агрессивные действия. Надеюсь, так будет всегда», — добавил Караник.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии снова обострилась в конце июля. Варшава тогда заметила переброску более сотни вагнеровцев в сторону сувалкского коридора — небольшого отрезка польско-литовской границы между Калининградской областью России и Белоруссией. «Безусловно, это шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию», — указал польский премьер Матеуш Моравецкий. «Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» в сто человек сюда не перемещались. А если перемещались, то только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно», — прокомментировал эти данные белорусский президент Александр Лукашенко.

Затем, 1 января, Минобороны Польши сообщило о нарушении двумя белорусскими вертолетами воздушного пространства. Варшава уточнила, что не сразу обнаружила их, поскольку вертолеты летели на малой высоте, что затрудняет работу радиолокационных систем; модели вертолетов польское ведомство не назвало. Минск в своем ответе назвал модели — Ми-24 и Ми-8, но заявил, что нарушения границы не было. Белоруссия рассматривает обвинения «в стиле «одна бабка сказала», заявило ведомство.

К середине августа Польша решила создать на границе с Белоруссией оперативную военную группу. Цели этой группы — обучение, оборона, «сдерживание агрессора», — уточнил министр обороны Польши Мариуш Блащак

