Глава Брестской области назвал ситуацию на границе «жестко натянутой»
Нет признаков подготовки Польшей нападения на Белоруссию, но на границе происходит искусственная эскалация, ситуация «жестко натянутая, не более того», заявил председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко в интервью телеканалу ТВР.
«Население, не то что бы привыкло — все сегодня четко разобрались, что к чему, что происходит. Но, в то же время, не хочешь войны — готовься к войне», — добавил Шулейко.
Обстановка на границе с Польшей контролируемая, заявил губернатор Гродненской области Владимир Караник. Он отметил, что «ставки высоки», в Варшаве это понимают. «К счастью, вот эти больше провокации [происходят только] в информационном поле. Люди, которые обладают реальной властью, в том числе военной властью, с моей точки зрения, они понимают ответственность за вот такие необдуманные агрессивные действия. Надеюсь, так будет всегда», — добавил Караник.
Ситуация на границе Польши и Белоруссии снова обострилась в конце июля. Варшава тогда заметила переброску более сотни вагнеровцев в сторону сувалкского коридора — небольшого отрезка польско-литовской границы между Калининградской областью России и Белоруссией. «Безусловно, это шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию», — указал польский премьер Матеуш Моравецкий. «Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» в сто человек сюда не перемещались. А если перемещались, то только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно», — прокомментировал эти данные белорусский президент Александр Лукашенко.
Затем, 1 января, Минобороны Польши сообщило о нарушении двумя белорусскими вертолетами воздушного пространства. Варшава уточнила, что не сразу обнаружила их, поскольку вертолеты летели на малой высоте, что затрудняет работу радиолокационных систем; модели вертолетов польское ведомство не назвало. Минск в своем ответе назвал модели — Ми-24 и Ми-8, но заявил, что нарушения границы не было. Белоруссия рассматривает обвинения «в стиле «одна бабка сказала», заявило ведомство.
К середине августа Польша решила создать на границе с Белоруссией оперативную военную группу. Цели этой группы — обучение, оборона, «сдерживание агрессора», — уточнил министр обороны Польши Мариуш Блащак