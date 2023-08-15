branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 110,68 (+2,71) Инвестиции, 14 авг, 19:27 Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 101,04 (+2,83) Инвестиции, 14 авг, 19:27
Министр обороны Белоруссии счел очевидной возможность столкновения с НАТО Политика, 13:55
Глава МИД Германии отменила визит в Австралию из-за поломки самолета Политика, 13:54
Бумаги X5 выросли после публикации финансовых результатов Инвестиции, 13:52
Не игравшая 10 лет Чакветадзе заявилась на турнир ITF в Бельгии Спорт, 13:50
Би-би-си узнала о задержании болгар в Британии за шпионаж для России Политика, 13:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:45
Власти Дагестана назвали размер помощи семьям погибших при взрыве Общество, 13:44
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Минфин сообщил о росте стоимости нефти Urals выше $70 впервые с осени Экономика, 13:36
Глава Красноярского края рассказал о начале строительства метро Пресс-релиз, 13:27
Секреты ивент-маркетинга. Кому и как их применять Pro, 13:27
Спасатели пока не нашли пропавших в горах на Кубани туристов Общество, 13:27
Суд вынес приговор по делу о разливе топлива в Норильске Бизнес, 13:26
Как выглядит заправка, на которой в Махачкале произошел взрыв Общество, 13:25
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 13:22
Политика ,  
0 

Министр обороны Белоруссии счел очевидной возможность столкновения с НАТО

Глава Минобороны Белоруссии: возможность столкновения с НАТО стала очевидной
Фото: Jonathan Ernst / Getty Images
Фото: Jonathan Ernst / Getty Images

Возможность прямого военного столкновения с НАТО в будущем становится «весьма очевидной», считает министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин. Об этом он заявил, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности, речь Хренина опубликована на сайте Минобороны страны.

«На Западе идут интенсивные военные приготовления. В это вкладываются огромные деньги. И надо понимать, что в капиталистическом мире замораживать свои активы в оружии и раздутой армии просто так никто не будет. Поэтому вывод можно сделать однозначный: возможность прямого военного столкновения с НАТО становится весьма очевидной», — сказал Хренин.

По его словам, эти приготовления связаны с тем, что идея глобализации не решила проблему неравенства государств и народов, чем решили воспользоваться «страны золотого миллиарда, чтобы обеспечить свою гегемонию в модели однополярного мира». Многие страны включились в эту борьбу, чтобы «отстоять свою цивилизационную самобытность, независимость, суверенитет и право на конструктивное взаимодействие в многополярном мире», считает Хренин. «Сегодня эта борьба вылилась в глобальное противостояние между Западом и Востоком на территории Украины. При этом развернувшаяся там прокси-война фактически поставила планету на грань третьей мировой войны», — заявил министр обороны.

Хренин также сообщил, что в ближайшее время Белоруссия пересмотрит свою военную политику и примет новую редакцию концепции национальной безопасности страны. «В то же время — и это будет продекларировано в новой доктрине — мы не планируем ни на кого нападать, не хотим ни с кем воевать. Вполне очевидно, что диалог необходимо возобновлять именно сейчас, пока еще есть выход из тупика и не развязана очередная мировая война», — сказал глава Минобороны Белоруссии.

Московская конференция по международной безопасности — ежегодное мероприятие, которое проводится Министерством обороны Российской Федерации. Его цели — укрепление взаимодействия военных ведомств разных стран, поиск совместных путей противодействия новым вызовам и угрозам.

Конференция в этом году посвящена проблемам глобальной и региональной стабильности, а также различным аспектам безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе. Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Читайте на РБК Pro
Как создать стоящую вещь — советы «отца iPod» Джони Фадела
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
К каким последствиям приведет приостановка положений СИДН с 38 странами
Хочу на завод: что думают россияне о смене профессиональной деятельности
Теги
Минобороны Белоруссия Виктор Хренин