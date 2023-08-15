Министр обороны Белоруссии счел очевидной возможность столкновения с НАТО

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Возможность прямого военного столкновения с НАТО в будущем становится «весьма очевидной», считает министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин. Об этом он заявил, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности, речь Хренина опубликована на сайте Минобороны страны.

«На Западе идут интенсивные военные приготовления. В это вкладываются огромные деньги. И надо понимать, что в капиталистическом мире замораживать свои активы в оружии и раздутой армии просто так никто не будет. Поэтому вывод можно сделать однозначный: возможность прямого военного столкновения с НАТО становится весьма очевидной», — сказал Хренин.

По его словам, эти приготовления связаны с тем, что идея глобализации не решила проблему неравенства государств и народов, чем решили воспользоваться «страны золотого миллиарда, чтобы обеспечить свою гегемонию в модели однополярного мира». Многие страны включились в эту борьбу, чтобы «отстоять свою цивилизационную самобытность, независимость, суверенитет и право на конструктивное взаимодействие в многополярном мире», считает Хренин. «Сегодня эта борьба вылилась в глобальное противостояние между Западом и Востоком на территории Украины. При этом развернувшаяся там прокси-война фактически поставила планету на грань третьей мировой войны», — заявил министр обороны.

Хренин также сообщил, что в ближайшее время Белоруссия пересмотрит свою военную политику и примет новую редакцию концепции национальной безопасности страны. «В то же время — и это будет продекларировано в новой доктрине — мы не планируем ни на кого нападать, не хотим ни с кем воевать. Вполне очевидно, что диалог необходимо возобновлять именно сейчас, пока еще есть выход из тупика и не развязана очередная мировая война», — сказал глава Минобороны Белоруссии.

Московская конференция по международной безопасности — ежегодное мероприятие, которое проводится Министерством обороны Российской Федерации. Его цели — укрепление взаимодействия военных ведомств разных стран, поиск совместных путей противодействия новым вызовам и угрозам.

Конференция в этом году посвящена проблемам глобальной и региональной стабильности, а также различным аспектам безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе. Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре «Патриот».