Латвия привлечет армию к контролю границы с Белоруссией

Латвия усилит контроль границы из-за роста количества попыток ее незаконного пересечения со стороны Белоруссии. Для помощи пограничникам привлекут военных и полицию

Офицер пограничной службы латвийского спецподразделения патрулирует участок латвийско-белорусской границы, 8 августа 2023 года (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Государственная пограничная служба Латвии на границе с Белоруссией с 11 августа этого года по 10 февраля 2024-го будет работать в усиленном режиме, сообщается на сайте латвийского правительства. Мера связана с увеличением количества попыток незаконного пересечения границы с территории Белоруссии.

Помощь пограничникам будут оказывать вооруженные силы и полиция. Военные и полицейские будут иметь право «в случае предотвращения или преодоления угрозы, без возможности получения разрешения собственника, владельца или хранителя, проникать в жилые и нежилые помещения и на территорию земельных участков в целях выявления укрытий лиц, незаконно пересекших государственную границу, при наличии обоснованных подозрений, для захвата лиц, незаконно пересекающих государственную границу, или для предотвращения опасности для жизни лиц», сказано в сообщении.

Они также будут оказывать помощь тем лицам, которые хотят пересечь границу, если будет существовать угроза их здоровью или жизни (например, обморожение или перегрев), по запросу для этого будут привлекаться медики.

В сообщении приводится статистика, согласно которой с 11 августа 2021-го более было пресечено незаконное пересечение границы с Латвией более чем 14 тыс. человек, из них в этом году — почти 5,5 тыс. человек. При этом с января в Латвию пропустили по гуманитарным соображениям 282 человека, из них 117 детей.

8 августа премьер-министр еще одной балтийской страны, Литвы, Ингрида Шимоните, рассказала, что у стран Балтии и Польши есть договоренности о возможном совместном закрытии границы с Белоруссией, передает LRT. Политик отказалась говорить о том, какие конкретно «инциденты» могут к этому привести, но отметила, что те или иные ситуации перед принятием решений будут обсуждаться непублично. Пока Литва решила закрыть два из шести пограничных пунктов на границе с Белоруссией.