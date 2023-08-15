Армения обвинила Азербайджан в обстреле наблюдателей из ЕС

Ереван обвинил азербайджанских военных в том, что они открыли огонь в направлении наблюдателей ЕС, патрулировавших территорию в районе села Верин Шоржа вблизи армяно-азербайджанской границы. Миссия ЕС находится там с февраля

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Азербайджанские военные обстреляли миссию наблюдателей из ЕС (EUMA), патрулировавших территорию в районе села Верин Шоржа, заявило Минобороны Армении.

«15 августа около 12:20 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении наблюдателей ЕС, осуществляющих патрулирование в районе Верин Шоржа, и принадлежащего им транспортного средства. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Миссия ЕС после заявления Минобороны Армении сообщила в Twitter, что не подвергалась обстрелу. «Патрули EUMA не подвергались обстрелу», — заявили в организации.

В Минобороны Азербайджана назвали обвинения со стороны Еревана не соответствующими действительности.

РБК направил запросы в Минобороны Армении, Азербайджана, пресс-секретарю по иностранным делам и политики безопасности ЕС.

Накануне Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в провокации: «14 августа примерно в 19:25 подразделения вооруженных сил Армении <...> с целью провокации предприняли попытку провести инженерные работы перед позициями Азербайджанской армии, расположенными в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кяльбаджарского района. С целью немедленного прекращения проводимых работ и подавления огневых точек подразделениями Азербайджанской армии были приняты неотложные меры».

В то же время Минобороны Армении сообщило, что в результате обстрела со стороны Азербайджана в районе Верин Шоджа был ранен военнослужащий. Его состояние оценивалось как тяжелое.

Евросоюз впервые отправил наблюдателей на границу Армении и Азербайджана осенью прошлого года на два месяца, а в феврале стартовала двухгодичная гражданская наблюдательская миссия (EUMA). Общее количество гражданского персонала составляет около 100 человек, включая примерно 50 невооруженных наблюдателей. Оперативный штаб миссии разместили в городе Ехегнадзор в Вайоцдзорской области Армении.

Миссию отправили на фоне блокировки Лачинского коридора — единственной дороги из Армении в непризнанный Нагорный Карабах. В середине декабря 2022-го ее заблокировали азербайджанцы, представившиеся экоактивистами. Весной они прекратили акцию, это произошло после установки КПП азербайджанской стороной. Власти Армении обвиняли Азербайджан в организации блокады. В Ереване сообщали о нехватке воды и гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе. В связи с ситуацией Армения созвала заседание Совбеза ООН.

Целями миссии в ЕС назвали содействие стабильности в приграничных районах Армении, укрепление доверия и безопасности в пострадавших от армяно-азербайджанского конфликта местах, а также обеспечение условий, способствующих нормализации отношений между двумя странами.

С ноября 2020 года в регионе работают российские миротворцы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинял их в невыполнении обязательств. Он допустил, что после истечения мандата российских миротворцев в 2025 году Ереван может обратиться за помощью в Совет Безопасности ООН. В связи с этим Армения попросила ЕС развернуть свою миссию.

После учреждения EUMA в МИД России, которая выступает посредником между Ереваном и Баку, заявили, что появление в приграничных районах Армении представителей ЕС может привести лишь к эскалации конфликта.