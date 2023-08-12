Армения попросила созвать Совбез ООН из-за ситуации в Нагорном Карабахе

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Армения обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой созвать экстренное заседание из-за блокирования Лачинского коридора, единственной дороги, связывающей страну с Нагорным Карабахом, следует из письма постоянного представителя республики при ООН Мгера Маргаряна, опубликованного на сайте МИДа.

«После 15 июня 2023 года крайняя нехватка товаров первой необходимости, включая продукты питания, лекарства и топливо, усугубилась, когда Азербайджан полностью закрыл Лачинский коридор, единственный маршрут, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром <...>. В результате народ Нагорного Карабаха сегодня стоит на грани полной гуманитарной катастрофы», — говорится в письме.

Ереван обвинил Баку в нарушении нескольких документов ООН, в том числе решений Международного суда от 22 февраля и 6 июля 2023 года, согласно которым Азербайджан должен «предпринять все меры для обеспечения бесперебойного движения людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор».

Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую Армению и Нагорный Карабах, заблокировали 12 декабря 2022 года граждане Азербайджана, которые называли себя экоактивистами. Они приостановили акцию к концу апреля, вскоре после установки КПП азербайджанской стороной. 23 июня на мосту Хакари, с которого Лачинский коридор фактически начинается, появились бетонные заграждения, которые заблокировали любое движение.

В начале августа премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал разъяснений от России по ситуации с гуманитарным конвоем в Нагорном Карабахе. Еще в конце июля Ереван направил 400 т гуманитарной помощи в регион при содействии российских миротворцев, но конвой не смог въехать в Лачинский коридор из-за отсутствия разрешения со стороны властей Азербайджана.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью Euronews 1 августа утверждал, что Лачинский коридор не заблокирован.

Российская сторона призывала Баку немедленно разблокировать движение по Лачинскому коридору «в полном объеме». Глава российского МИДа Сергей Лавров 25 июля на встрече с коллегами из Азербайджана и Армении, где обсуждалась подготовка мирного договора между сторонами, подчеркивал, что Россия «кровно заинтересована» в мире и стабильности на Южном Кавказе и будет продолжать усилия по стабилизации обстановки.