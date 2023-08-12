branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 107,97 (+0,82) Инвестиции, 11 авг, 20:30 Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 98,21 (+0,93) Инвестиции, 11 авг, 20:30
Игра на понижение: что города делают для адаптации к жаре РБК и ДПиООС, 11:14
Армения попросила созвать Совбез ООН из-за ситуации в Нагорном Карабахе Политика, 11:08
Общение с врачами вместо бумажной рутины: как идет цифровизация фармы Тренды, 11:05
Лучший бомбардир сборной Англии перешел в «Баварию» за рекордную сумму Спорт, 11:03
The New York Times оценила потери Украины Политика, 11:02
Чем закончились попытки переворотов в Западной Африке. Карта Политика, 11:00
Испанская газета назвала решенным делом переход Захаряна в испанский клуб Спорт, 10:40
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Глава МИД Украины предсказал «тяжелую осень» Политика, 10:38
В Кривом Роге прогремели взрывы Политика, 10:34
Десять новостроек Москвы рядом с пляжами РБК и ПИК, 10:33
Последствия прорыва дамбы в Уссурийске. Видео Общество, 10:26
Касаткина проиграла чемпионке Уимблдона на крупном турнире в Монреале Спорт, 10:15
Месси забил в пятом подряд матче за клуб Бекхэма Спорт, 10:02
В учебнике истории для 5–9-х классов пересмотрят понятие «империя» Общество, 10:01
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Армения попросила созвать Совбез ООН из-за ситуации в Нагорном Карабахе

Армения попросила провести заседание Совбеза ООН из-за «блокады» Лачинского коридора
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Армения обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой созвать экстренное заседание из-за блокирования Лачинского коридора, единственной дороги, связывающей страну с Нагорным Карабахом, следует из письма постоянного представителя республики при ООН Мгера Маргаряна, опубликованного на сайте МИДа.

«После 15 июня 2023 года крайняя нехватка товаров первой необходимости, включая продукты питания, лекарства и топливо, усугубилась, когда Азербайджан полностью закрыл Лачинский коридор, единственный маршрут, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром <...>. В результате народ Нагорного Карабаха сегодня стоит на грани полной гуманитарной катастрофы», — говорится в письме.

Ереван обвинил Баку в нарушении нескольких документов ООН, в том числе решений Международного суда от 22 февраля и 6 июля 2023 года, согласно которым Азербайджан должен «предпринять все меры для обеспечения бесперебойного движения людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор».

Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую Армению и Нагорный Карабах, заблокировали 12 декабря 2022 года граждане Азербайджана, которые называли себя экоактивистами. Они приостановили акцию к концу апреля, вскоре после установки КПП азербайджанской стороной. 23 июня на мосту Хакари, с которого Лачинский коридор фактически начинается, появились бетонные заграждения, которые заблокировали любое движение.

В начале августа премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал разъяснений от России по ситуации с гуманитарным конвоем в Нагорном Карабахе. Еще в конце июля Ереван направил 400 т гуманитарной помощи в регион при содействии российских миротворцев, но конвой не смог въехать в Лачинский коридор из-за отсутствия разрешения со стороны властей Азербайджана.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью Euronews 1 августа утверждал, что Лачинский коридор не заблокирован.

Читайте на РБК Pro
«Я всегда засыпаю за 10 секунд»: как выстроил свою жизнь кофаундер PayPal
Великое сопротивление: запрет удаленки привел к массовому уходу персонала
Как выходца из СССР заставили заплатить $4,7 млрд за махинации в США
Страх упустить выгоду: почему рынок IPO начал оживать

Российская сторона призывала Баку немедленно разблокировать движение по Лачинскому коридору «в полном объеме». Глава российского МИДа Сергей Лавров 25 июля на встрече с коллегами из Азербайджана и Армении, где обсуждалась подготовка мирного договора между сторонами, подчеркивал, что Россия «кровно заинтересована» в мире и стабильности на Южном Кавказе и будет продолжать усилия по стабилизации обстановки.

Теги
Армения Нагорный Карабах Азербайджан Совет безопасности ООН Лачинский коридор
Материалы по теме
В Армении предложили наказывать за признание Карабаха частью Азербайджана
Политика
В Нагорном Карабахе обвинили Азербайджан в очередном перекрытии газа
Политика
Пашинян заявил о готовности открыть три КПП на границе с Азербайджаном
Политика